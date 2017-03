Iglesias dice que a Rajoy "se la bufa" el Congreso

Pablo Iglesias ha preguntado hoy al presidente del Gobierno en la sesión de control en el Congreso sobre las funciones que, a su juicio, cumple la capacidad de veto que ostenta el Ejecutivo para frenar iniciativas parlamentarias que alteren los presupuestos.

El secretario general de Podemos le ha recordado ese informe de los letrados de la Cámara Baja que recomienda no abusar de esa potestad y, sin esperar a la respuesta de Mariano Rajoy, ha vaticinado ya cuál era la contestación que esperaba del jefe del Ejecutivo.

Según Iglesias, a Rajoy se "la trae sin cuidado" ese informe, por lo que ha considerado esperable que su respuesta fuera "me importa un comino, me importa un pimiento, ..., un huevo, un rábano o hasta un pepino", ha dicho.

Y no se ha quedado ahí pronosticando posibles contestaciones de Rajoy, entre las que ha barajado también expresiones como "me la trae floja, me la suda, me la pela, me la refanfinfla o me la bufa".

Esa última expresión es la que Iglesias cree más acorde con el presidente: "A usted se la bufa el informe, lo importante ya lo tiene atado y son los presupuestos que tendrá con apoyo de Ciudadanos, el PNV, Coalición Canaria y un diputado socialista de Nueva Canarias. Se la bufa a usted el informe de los letrados", ha insistido.

Rajoy ha pasado por alto esas expresiones de Iglesias, pero no su alusión a los presupuestos e irónicamente ha celebrado que el líder de Podemos haya dado esa "primicia" sobre los apoyos conseguidos para las cuentas generales del Estado. "Espero que todos los citados tomen buena nota y hagan caso", ha asegurado.

El presidente ha recordado a Iglesias que, igual que el Gobierno respeta al Parlamento, el Congreso también debe respetar al Ejecutivo y, por tanto, la capacidad que le otorga la Constitución de vetar iniciativas parlamentarias siempre que supongan un aumento de créditos o disminución de ingresos.

Así, ha aprovechado para explicar al secretario general de Podemos que lo que él llama "veto parlamentario" no es más que el ejercicio de esa "facultad constitucional atribuida al Gobierno" para velar por el cumplimiento presupuestario.

Una facultad, ha incidido, que existe en el Derecho comparado y que el Gobierno ejerce con "absoluta normalidad" para dotar al presupuesto de estabilidad y preservar "cierto rigor" en las cuentas públicas. "Algo normal en todas las democracias, incluida la nuestra, señor Iglesias", le ha asegurado.

Al líder de Podemos no le ha parecido suficiente la explicación de Rajoy, que ha resumido con un refrán tradicional: "Lentejas, comida de viejas, si quieres las comes y si no las dejas".

Iglesias, que ha recordado que el Gobierno ha vetado hasta 23 iniciativas del Congreso e incluso ha tenido que recurrir al Tribunal Constitucional en defensa de su capacidad de veto, ha acusado al Ejecutivo de abusar de esa potestad sin respetar la separación de poderes.

Rajoy, sin embargo, ha asegurado que la capacidad de veto "no versa sobre contenido político, sino solo sobre las consecuencias presupuestarias", como demuestra -ha dicho- que en muchas ocasiones ha habido iniciativas del Congreso que han salido adelante, aunque "el Gobierno no quiere".

"Yo tengo razón sin hacer las cosas que hace usted en esta Cámara, señor Iglesias", ha concluido el jefe del Ejecutivo.