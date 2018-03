Empresarios alemanes a Torrent: "Si nos tocan las narices violando la Constitución, nos vamos"

El momento de mayor tensión ha tenido lugar en el coloquio posterior a la conferencia que el presidente del Parlament ha protagonizado en el Círculo Ecuestre de Barcelona en la que ha afirmado que Cataluña necesita "una síntesis de eficacia política y dignidad democrática".

Algunos empresarios alemanes le han reprochado lo que ha comportado el proceso independentista y Torrent ha tenido que escuchar cómo uno de los miembros del Círculo de Empresarios de Habla Alemana, que no se ha identificado, pedía que todos los dirigentes independentistas fuesen encerrados en prisión por sus "mentiras" y por incumplir las leyes.

Esto ha provocado que el presidente del Círculo, Albert Petters, puntualizara de inmediato que esta era sólo la opinión de un socio y que no representaba ni a su entidad ni tampoco al Círculo Ecuestre. Petters, además, ha señalado que lo que les interesa a los empresarios "es que los conflictos se resuelvan en democracia y hablando", mientras que en las prisiones "no se puede hablar", por lo que "no se resuelve nada".

Otra empresaria ha criticado a Torrent que llevara en la solapa el lazo amarillo que llevan muchos independentistas para pedir que sean puestos en libertad los líderes del independentismo que están en prisión, lo que ha provocado que Torrent le contestara que, como diputado y ciudadano, tenía derecho a defender sus convicciones políticas haciendo uso de sus derechos y libertades fundamentales. Torrent ha recordado que en democracia hay que tener "espíritu crítico pero también saber escuchar y, sobre todo, tener la voluntad de resolver políticamente los conflictos".

Ante algún empresario que cuestionaba que haya designado a candidatos a la investidura que están fuera del país o en prisión, Torrent le ha recordado que en una democracia parlamentaria al presidente del Parlament "le corresponde velar por los derechos de todos los diputados, incluidos los del actual candidato a la investidura, Jordi Sànchez".

Torrent ha recordado a los participantes en el coloquio, algunos de los cuales le han aplaudido aunque la mayoría se han mostrado poco receptivos a sus opiniones, que al tomar posesión de su cargo planteó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy la posibilidad "de hablar, de dialogar sin limites ni premisas, porque esto es fundamental en política". Según Torrent, en Cataluña "algunos procesos y decisiones que se toman pueden resultar sorprendentes desde fuera de nuestro país, pero lo serán menos si se conocen los rasgos y la evolución política".