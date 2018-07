'Cúentame cómo váis a renovarnos': El vídeo contra la candidatura de Santamaría que protagoniza la recta final de campaña

El propio presidente de la Comisión Organizadora del Congreso, Luis de Grandes, desvelaba a mediodía que le había llegado "algo" a este respecto, que iba a comprobar por si era necesario hacer alguna "advertencia" ante este ataque frontal contra la rival del otro candidato, Pablo Casado, al liderazgo del partido.

El vídeo difundido por las redes sociales utiliza la ambientación en blanco y negro de la serie "Cuéntame" para lanzar la pregunta, "Cuéntame cómo vais a renovarnos", con la sintonía televisiva de fondo interpretada por la cantante Ana Belén, lo que ha provocado la protesta de la artista, según informa El País.

La grabación, que termina con un "Continuará...", recopila imágenes de los inicios en política y de la trayectoria de varios dirigentes del PP partidarios de Santamaría, los exministros Javier Arenas, Celia Villalobos y Cristóbal Montoro, recordando sus peores momentos, sus fracasos electorales o sus medidas impopulares.

La parte final se centra en la candidata. Se inicia con la frase, "Con la colaboración especial de Soraya Sáenz de Santamaría", y culmina con una intervención de Arenas en la que dice que "los que ya estaban hace 30 años no pueden conquistar el futuro".

Desde la candidatura de Casado se han desmarcado de este vídeo, aunque sin referirse a él expresamente, al mostrar su "rechazo frontal y enérgico" a cualquier acción que suponga un ataque hacia cualquier compañero del PP.

Además, trasladan "todo el apoyo" a los compañeros que estén sufriendo cualquier tipo de "ataque anónimo", en referencia a la autoría desconocida de este vídeo, y advierten de que cualquiera que intente dividir o "sembrar discordia" entre los miembros del partido los tendrá enfrente.

Sáenz de Santamaría no se ha pronunciado sobre la posible autoría del vídeo y, ante el ataque sufrido, ha vuelto a "defender a la gente del partido", que es la que lo hace "grande". Así, no ha querido entrar a calificar si el vídeo es malintencionado y ha instado a preguntar a quién lo ha hecho "si cree que el PP se siente reflejado en él", ya que en el partido que ella quiere presidir todos son necesarios y no les va a preguntar nunca la edad porque la experiencia "es importante".

Santamaría ha respondido, además, a las críticas a su gestión en el Gobierno que ha hecho este viernes Casado, quien asegura que prefiere "no tener gestión, si esa gestión no ha salido bien".

La exvicepresidenta advierte que "solo se puede aspirar a ser presidente del PP si se tiene bien claro que nunca puedes hacer daño al partido" y recalca que seguirá su campaña en positivo sin criticar a ningún compañero.

Este aumento de la tensión en la campaña se produce en el día en el que el PP ha hecho público el lema para su XIX Congreso extraordinario, "El futuro de España", acompañado de nuevo por la imagen de la encina como símbolo del partido "con un mismo tronco y raíces profundas, pese a variables internas", según De Grandes.

Un total de 3.082 compromisarios elegirán en esta cita congresual al sucesor de Mariano Rajoy y por primera vez lo harán disponiendo de sobres y de urnas para garantizar la privacidad del voto.

Rajoy protagonizará la primera jornada del congreso, con una intervención el viernes día 20 por la tarde ante el plenario, y al día siguiente, sábado, tendrán lugar las votaciones y la proclamación del nuevo líder del PP, que será también el candidato o candidata en las próximas elecciones generales.