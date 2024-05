Óscar Puente acusa a Milei de "ingesta de sustancias"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido este viernes su forma de comunicar en la red social X, antes Twitter, porque "en las redes se juega duro y, si no lo haces, pasas desapercibido y eres irrelevante".

"Esta manera es más arriesgada, pero más auténtica. Creo que hay que estar en las redes para que la gente sepa quién eres y cómo piensas y tú también sepas como es la ciudadanía", ha afirmado Puente en un coloquio sobre comunicación y redes sociales de la Escuela de Gobierno 'Luis Tudanca' del PSOE de Castilla y León en Salamanca.

Puente ha enfocado su exposición en su uso de la red social X y ha defendido que en 140 caracteres "tienes que usar un punto de sinceridad y concreción que a veces se confunde con agresividad". "No tengo por qué cortarme a la hora de expresarlo. Lo hago especialmente en las redes sociales, empleo un punto de agresividad; en las redes se juega duro y, si no juegas duro, pasas desapercibido y eres irrelevante", ha afirmado.

El ministro, exalcalde de Valladolid, ha opinado que su manera de comunicar en redes ha sido una aportación en esta nueva Legislatura para que "no nos estén agrediendo siempre sin responder".

"Mucha gente critica y me dice 'por qué bloqueas', 'es una falta de respeto por la libertad de expresión', pero eso es una tontería, en mis redes sociales me relaciono con quien yo quiero, es el único sitio donde puedo hacerlo", ha indicado.

Y ha añadido: "Uno trata de constituir una comunidad que responda a una forma de ver las cosas, no tiene que ser coincidente ideológicamente. Si me insultan, bloqueo, me da igual si es de izquierdas o derechas".

Su referencia a Milei

En un momento dado ha dejado una recomendación a los asistentes: "Sed vosotros mismos, sin miedo, hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto, Milei o Trump. Sed vosotros mismos en las redes y en la vida y ya está, no sufráis porque no merece mucho la pena. Hay quienes siendo ellos mismos han llegado lejísimos y algunos no son muy recomendables".

Y al referirse al presidente argentino ha añadido que no sabe si "tendrá asesores, yo a Milei si tiene asesores creo que no les escucha mucho. He visto a Milei en una tele y dije, según le estaba oyendo no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias y salió a decir aquello y yo dije, es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa, pues no".