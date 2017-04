La piratería descendió un 4,2% en España en 2016

Como muestra este documento elaborado por la consultora GfK y presentado por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos y LaLiga, el año pasado hubo 4.128 millones de accesos ilegales a contenidos, un 4,2 % menos que en 2015, por valor de 23.294 millones de euros.

Pero este descenso se contrapone con el aumento del 6,8 % (llegando a los 1.783 millones de euros) de la ganancia que dejaron de obtener las industrias culturales y de contenidos, señala el informe. El 47 % de los encuestados argumentan que acceden a contenidos pirateados porque los originales son "muy caros". Además, entre los motivos expuestos destacan también la "rapidez y facilidad de acceso"(42 %); "ya pago mi conexión a internet" (47 %); y "no pago por un contenido que posiblemente luego no me guste" (37 %).

Respecto a la forma de acceso, los buscadores son las principales vías para llegar a contenidos ilegales, con un 78 %, y es Google el utilizado en nueve de cada diez accesos a contenidos piratas. La directora general de la Coalición de Creadores, Carlota Navarrete, ha afirmado hoy que para luchar contra la piratería piden al Gobierno "más inmediatez", "procedimientos más ágiles" y una mayor dotación de "recursos" humanos y económicos en la sección II de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Navarrete ha adelantado que este año se "podría" experimentar una mejoría respecto a 2016, aunque todo dependerá de que la respuesta por parte de la administración pública "les acompañe". Por su parte, el director general de Industrias Culturales y del Libro, Óscar Sáenz de Santa María, ha expresado que el descenso del más del 4 % de la piratería es un "espaldarazo definitivo" para hacer llegar el "mensaje de que la tendencia está cambiando".

Por tipo de contenido, durante 2016 al mercado musical se accedió ilícitamente a 1.661 millones de contenidos musicales, con un valor de mercado de 5.767 millones de euros. Aumentó el número de consumidores que accedió a contenidos ilícitos, que pasó del 21 % de 2015 a más del 26 % en 2016, correspondiendo el 48 % de los accesos a contenidos con menos de un año de antigüedad (el 51 % en 2015).

En este sentido, Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, ha calificado esta situación de "preocupante". Respecto al cine, el volumen de películas al que se accedió ilegalmente durante 2016 fue de 789 millones, cuyo valor en el mercado es de 6.935 millones de euros frente a los 6.907 de 2015; y el 33 % de los accesos se produjo cuando la película aún se estaba proyectando en salas de cine, frente al 36 % de 2015.

En cuanto a las series, un 27% de usuarios accedió ilegalmente, sumando 959 millones los capítulos reproducidos o descargados ilícitamente durante 2016. El sector del libro es uno de los que han salido peor parados durante el pasado año, ya que su número de consumidores ilegales pasó del 21 % de 2015 a más del 22 % en 2016; y contabilizó 374 millones de accesos ilegales a libros en internet, con un valor de mercado de 3.103 millones de euros.

El fútbol, por su parte, vivió un año en el que se visualizaron de forma ilegal un total de 122 millones de partidos en un 10 % de los hogares en España, un punto menos que en 2015. "Si no actuamos hoy nos podemos convertir en un sector residual", ha puntualizado Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga.

Como finaliza el informe, las medidas más eficaces contra la piratería a juicio de los propios internautas serían "bloquear el acceso al sitio web que ofrece los contenidos" (68 %) y "sancionar a los proveedores de internet" (61 %). Además, en un escenario sin piratería se podrían crear 21.697 nuevos puestos de trabajo y unos 110.000 empleos directos.