La lista completa de los ganadores a los Globos de Oro 2018 en las categorías de cine

'La forma del agua' partía como gran favorita por ser la más nominada, pero finalmente ha sido 'Tres anuncios en las afueras' quien ha triunfado en la noche de los Globos de Oro 2018, llevándose el premio a Mejor Guión, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz y Mejor Drama.

Esta es la lista completa de ganadores:

Mejor Actor de Reparto

Sam Rockwell

Mejor BSO Original

Alexandre Desplat por 'La forma del agua'

Mejor Canción Original

'This is me', de 'El Gran Showman'

Mejor Actor en Comedia o Musical

James Franco por 'The Disaster Artist'

Mejor Película de Animación

'Coco'

Mejor Actriz de Reparto

Allison Janney por 'I, Tonya'

Mejor Guión

Martin McDonagh por 'Tres anuncios en las afueras'

Mejor Película de Habla No Inglesa

'In the fade'

Mejor Director

Guillermo del Toro por 'La forma del agua'

Mejor Actriz en Comedia o Musical

Saoirse Ronan por 'Lady Bird'

Mejor Comedia o Musical

'Lady Bird'

Mejor Actor en Drama

Gary Oldman por 'El instante más oscuro'

Mejor Actriz en Drama

Frances McDormand en 'Tres anuncios en las afueras'

Mejor Drama

'Tres anuncios en las afueras'