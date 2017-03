José Ramón Ripoll y Sergio García Zamora recogen el Premio Loewe de Poesía 2016

Ambos autores fueron descritos como dos grandes voces rebeldes. Así lo recordaba el poeta José Manuel Caballero Bonald, miembro del jurado y presentador al referirse al libro ganador de la XXIX edición del Premio Loewe, 'La lengua de los otros', de Ripoll. "He seguido con especial interés el trayecto de José Manuel Ripoll (Cádiz, 1952). Me he identificado con sus modelos de expresión y cómo trata el pensamiento en la escritura", subrayó Caballero Bonald, y dijo que su libro es un exponente de los grandes poetas pensadores.

El poeta cubano, Víctor Rodríguez Núñez, premio Loewe 2015, presentó el libro de su compatriota Sergio García Zamora (Esperanza, Cuba, 1986), que ha logrado este año el Premio a la Creación Joven. El jurado de esta edición, presidido por Víctor García de la Concha y compuesto por Francisco Brines, José Manuel Caballero Bonald, Antonio Colinas, Soledad Puértolas, Víctor Rodríguez Núñez, Ana Rosetti, Jaime Siles y Luis Antonio de Villena, señaló, cuando se hizo público el fallo del premio el pasado noviembre, que el libro de García Zamora era "muy unitario" y estructuralmente "muy bien ordenado".

Enrique Loewe, presidente de honor de la Fundación Loewe, que ahora dirige su hija Sheila, recordó que el premio llegará a su 30 edición en la próxima convocatoria y que este galardón era una de las mejores cosas que le había pasado a Loewe, porque les acercaba "a la belleza". "Nos ha dado mucho más de lo que nosotros le hemos dado", concluyó.

Esta edición ha contado con 779 participantes de 31 países, siendo México, Argentina y Colombia los países hispanoamericanos más presentes entre el 23% de manuscritos enviados desde América. En esta XXIX edición, las provincias españolas más participativas han sido Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Un total de 27 obras quedaron finalistas. El próximo 27 de marzo, a las 19.00 horas, Ripoll y García Zamora harán una lectura de sus libros premiados en la Casa de América de Madrid, en un acto abierto al público.