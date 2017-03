Ciudadanos acusa a Compromís de instrumentalizar la Mesa de Movilidad

La acusación del portavoz de Ciudadanos en Elche ha sido directa: “Lamentamos que Compromís siga poniendo trabas al Mercado Central a través de los órganos municipales que controla, como es la Mesa de Movilidad”, ha dicho David Caballero que ha añadido que “la formación nacionalista piensa más en su propio interés electoralista antes que en el de todos los ilicitanos al continuar con esta guerra que ha hecho personal y que carece de sentido”.

“Es obvio que siguen usando –en referencia a Compromís- cualquier foro afín para intentar paralizar el proyecto, a pesar de que de momento no ha habido ningún elemento vinculante que les dé la razón”, ha indicado el portavoz de Compromís que ha añadido que “buscan cualquier traba posible a pesar de que incluso desde Valencia, donde también gobiernan, no les han dado la razón”.

Caballero ha llegado a pedir a Compromís que “se deje de guerras inertes que a nadie favorecen” y que “únicamente perjudican al centro de Elche y los comercios adyacentes”, al tiempo que ha considerado el proyecto de construcción de un nuevo mercado “necesario para la ciudad”.

Ágora d’Elx

Esa acusación hacia Compromís de “controlar” la Mesa de Movilidad Urbana ha sido contestada inmediatamente por uno de los colectivos cívicos que forman parte de ese órgano: la Asociación Ágora d’Elx, que ha negado tener nada que ver con ningún partido político y que, tras recordar que Ciudadanos se puso en contra del proyecto antes de las elecciones municipales de 2015, ha pedido a la formación naranja “que se aclare”.

“Resulta incongruente que Ciudadanos, antes de las elecciones de 2015, se posicionase en contra del proyecto del nuevo mercado central, tras las elecciones decían que, aunque el proyecto no les gustaba, no querían que se pagase ninguna indemnización y, ahora, dice que es un proyecto necesario para el centro de la ciudad”, ha señalado Ágora d’Elx por medio de un comunicado público, firmado por el presidente del colectivo Pablo Fernández, que añade que “desde esta asociación cívica independiente, integrada por ciudadanos vecinos de Elche, le indicamos a Ciudadanos que no estamos controlados ni por Compromis, ni por ningún partido político, nuestras actuaciones y opiniones públicas son totalmente independientes y están encaminadas a la exigencia de transparencia y ética por parte de quienes nos representan”.