El PP se desdice de su voto a favor de la propuesta de ley antiprospecciones

"No queremos prospecciones, no solo en el mar balear, sino en todo el Mediterráneo", ha subrayado Prohens, que ha remarcado la misma idea en varias ocasiones pero también ha insistido en que el proyecto legal que su grupo avaló junto al resto del Parlament contemplaba un posible pago de indemnizaciones que el Gobierno quiere evitar.



Para la diputada del PP, "es lógico" que los representantes de su partido en la Mesa del Congreso voten en contra de la toma en consideración de la proposición que ella misma apoyó en la cámara autonómica.



Ha señalado que, pese a respaldarlo en el Parlament, su grupo advirtió de que el texto propuesto "podía ser problemático" porque la prohibición de prospecciones generaría derecho a cuantiosas indemnizaciones a las empresas titulares de permisos aún vigentes.



Prohens ha hablado en nombre del presidente de su partido y exconseller de Medio Ambiente, Biel Company, que "ha defendido en Madrid" y en Baleares el rechazo a las prospecciones de hidrocarburos.



"Todas las concesiones (para investiga la presencia de reservas de gas o petróleo en el lecho del Mediterráneo) que se dieron en la época de Zapatero-Antich las ha parado el Gobierno del PP" con informes medioambientales negativos y ha responsabilizado los expresidentes español y balear de lo que ahora se achaca a su partido.



"El PP no está para aguantar ninguna pancarta", sino para trabajar para evitar las prospecciones y los "alarmismos" que genera la izquierda sobre este asunto, ha dicho.



Como ya había hecho MÉS per Mallorca, el portavoz parlamentario del PSIB, Andreu Alcover, ha apelado a Ciudadanos para que sus votos en la Mesa del Congreso permitan superar el veto a la tramitación de la proposición de ley que quiere imponer el Gobierno.



"Que se debata, que se vote y que cada uno se retrate", ha planteado Alcover, quien ha sido muy crítico con el PP y con su presidente, Biel Company, que a su juicio queda desacreditado como aspirante a presidir el Govern cuando no se pronuncia sobre un tema tan relevante como este.



El líder de Podemos, Alberto Jarabo, ha planteado que el intento de veto al proyecto legal antiprospecciones demuestra el "interés nulo" del Gobierno respecto a Baleares y la necesidad de sacar al PP del poder.



El portavoz de El Pi, Jaume Font, ha lamentado el poco peso de Baleares en la política estatal y del PP balear respecto al Gobierno. "Es una equivocación que un partido diga una cosa en Madrid y otra aquí", ha lamentado.