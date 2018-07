Atresmedia Radio en Baleares recibe el Premio 'Solidaris' de la ONCE 2018

El equipo de Onda Cero Radio en Baleares está de enhorabuena. Este martes los compañeros de nuestras emisoras de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera fueron homenajeados en la gala de entrega de los Premios 'Solidaris' 2018 de la ONCE, celebrada en el Teatre Principal de Palma, con un galardón para nuestra radio en la categoría de medios de comunicación.

Premios Soldiarios de la ONCE 2018

Elka Dimitrova luce el Premio Solidarios de la ONCE 2018 concedido a Onda Cero / Redacción

Atresmedia Radio en Baleares ha recibido el Premio Solidario de la ONCE 2018 en la categoría de medios de comunicación por fomentar los valores de integración e inclusión de las personas con discapacidad, según el jurado de los galardones. Las emisoras de Onda Cero en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera han sido reconocidas por la organización que cada año premia la solidaridad de empresas, entidades, administración y personas físicas por su trabajo.

Este año nuestra radio ha sido homenajeada en una gala de entrega, celebrada el martes 17 de julio en el Teatre Principal de Palma, en presencia de las máximas autoridades de Baleares, donde nuestra compañera Elka Dimitrova, jefa de informativos y directora del programa "Mallorca en la Onda", ha sido la encargada de recibir el premio Solidarios 2018 de manos del vicepresidente del consell de Mallorca, Francesc Miralles.

"Estamos muy ilusionados y agradecidos por este premio para todo el equipo de Onda Cero en Baleares porque, además, viene de una organización que ostentó la propiedad de esta emisora de 1990 a 1999 y con la que actualmente compartimos oficinas y edificio en Palma," ha dicho Elka Dimitrova al recibir el galardón en un Teatro Principal abarrotado. La ONCE ha premiado, además, el trabajo de la Coordinadora Balear de Personas con Discapacidad, Bartomeu Suau, Hotel Es Convent y la Coordinación Autonómica de Trasplantes.

Francina Armengol, presidenta del Govern de les Illes Balears; Baltasar Picornell, president del Parlament de Les Illes Balears; Francesc Miralles, vicepresident primer del Consell de Mallorca i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports; Maria Carmen Soler, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE Illes Balears y Ángel Sánchez, director general de la ONCE, han entregado los Premios Solidarios ONCE Illes Balears 2018.

La gala también ha contado con la asistencia de Antoni Noguera, alcalde de Palma, quien hizo la bienvenida a la ceremonia ; Fina Santiago, consellera de Serveis Socials i Cooperació; Martí March, conseller d’Educació i Universitat; por parte del Consell de Mallorca; Margalida Puigserver, presidenta del IMAS; Sandra Espeja, Consellera de Medi Ambient, Jesús Jurado, Conseller Participació Ciutadana i Presidencia; Mercè Garrido, Consellera de Territori i Infraestructures; Rosa Estaràs, europarlamentaria y vicepresidenta del Intergrupo de Discapacidad; Llorenç Huget, Rector de la UIB; Jesús Luna, presidente del CERMI y Pep Falcó del Tercer Sector Social, así como Josep Vilaseca, delegado territorial de la ONCE en les Illes Balears, diputados de los distintos grupos parlamentarios y representantes de las asociaciones del mundo de la discapacidad y de la sociedad balear.

Los Premios Solidarios ONCE Illes Balears se convocan con la finalidad de reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia, con especial atención a la evolución social y al inconformismo como parte esencial del ADN de la ONCE. Por ello, la jefa de informativos de Onda Cero en Baleares, Elka Dimitrova, ha destacado al recoger la estatuilla que "el premio nos anima a seguir trabajando para conseguir una sociedad más inclusiva e igualitaria porque los medios de comunicación privados también tenemos esa responsabilidad social."

En esta edición, los premios giran en torno al 80 aniversario de la Organización y su evolución a lo largo de estas décadas junto con la sociedad.

Los premios:

En la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG, ha sido premiada la Coordinadora Balears de Personas con Discapacidad, en su 40 aniversario, por su trabajo en favor de la inclusión de personas con discapacidad y la prestación de servicios que han ofrecido y siguen ofreciendo tanto a asociaciones como a personas con discapacidad y sus familias.

En la categoría de Medios de Comunicación, el galardón lo ha recibido Onda Cero Radio, por la difusión de aquellos aspectos derivados del Tercer Sector o de las personas con discapacidad y sus familias.

En la categoría a la Persona Física, el jurado ha decidido premiar a Bartomeu Suau Serra por su trayectoria y la puesta en marcha del programa "Jovent: Apadrinament d’Iniciatives Solidàries" con el que involucra a numerosos empresarios de Mallorca en proyectos para la infancia, la juventud y la comunidad.

En la categoría que premia a la Empresa, se ha premiado a Hotel Es Convent, primer hotel accesible de España, que además de los puestos de trabajo creados para personas con discapacidad es un hotel que cumple con todos los requisitos necesarios para que cualquier cliente, con y sin discapacidad, pueda disfrutar de todas sus instalaciones.

En la categoría que premia a los estamentos de la Administración Pública, se ha galardonado a la Coordinación Autonómica de Trasplantes de les Illes Balears (CATIB), por la excelente organización en el conjunto de recursos sanitarios, humanos y materiales implicados en el proceso de donación y trasplante de órganos y tejidos.

El jurado de los Premios Solidarios ONCE Illes Balears ha estado compuesto por representantes de la ONCE, de la Plataforma del Tercer Sector Social, del CERMI en Illes Balears, de la Administración Pública, a nivel autonómico e insular, y representantes de los medios de comunicación.