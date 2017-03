Tebas, sobre las declaraciones de Piqué: "Creo que se ha equivocado"

El presidente de LaLiga , Javier Tebas , ha hablado sobre las polémicas declaraciones de Gerard Piqué tras el amistoso de Francia-España . El máximo dirigente de la competición considera que el central del Barcelona no actuó bien: " Se equivocó, no voy a valorar si es grave o no ", declaró.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha opinado que el futbolista del Barcelona Gerard Piqué "se equivocó" al decir, tras el amistoso entre Francia y España en París, que no le gustan los "valores" del Real Madrid ni "lo que transmite como club".

"Considero que se equivocó, no voy a valorar si es grave o no", ha asegurado Tebas al ser preguntado por las manifestaciones de Piqué tras concluir la Asamblea General Extraordinaria de LaLiga.

El futbolista del Barcelona dijo: "No me gusta ver en el palco las personalidades que hay y cómo mueven los hilos. La persona que imputó a (Lionel) Messi y Neymar y tiene un trato diferente con Cristiano (Ronaldo) está en el palco. No me gusta lo que transmite como club".

Para Tebas, el central del Barcelona y la selección española se ha equivocado con esas declaraciones, que generan "crispación" y no son "correctas".

"Estoy convencido y lo he dicho en varias ocasiones. Espero que el (Tribunal) Supremo absuelva a Messi, creo que no cometió delito en ese momento, igual que considero que Cristiano Ronaldo tampoco. La declaración sobraba ahora y creo que se ha equivocado", ha añadido Javier Tebas.