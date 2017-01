Mourinho critica la efusividad en la celebración de un gol de Mata: "¿Qué hay que celebrar cuando queda media hora por jugar?"

No todo fue felicidad para Jose Mourinho en el triunfo del Manchester United por 2-0 ante el Hull City en la EFL Cup. El luso se quejó de la primera parte de los suyos, de la afición y de sí mismo, y se mostró molesto por la celebración del 1-0 de Mata.

DICE QUE "NO HABÍA RAZÓN" PARA CELEBRAR EL 1-0 ANTE EL HULL EN LA EFL CUP

Jose Mourinho se gana con cada declaración su derecho a ser 'The Special One'. El luso ha criticado la actitud de sus jugadores, pero no por perder sino por celebrar con excesiva efusividad, según él, el 1-0 que logró Mata en la eliminatoria de la EFL Cup ante el Hull City. El encuentro acabó 2-0 para el Manchester United, lo que deja a los 'red devils' en buen lugar para jugar la final.

Pero Mou no estaba feliz y así se mostró en sus declaraciones a Sky Sports: "¿Qué hay que celebrar cuando queda media hora por jugarse? Pienso que no deberíamos haberlo hecho, no hay razón para celebrar el 1-0 así. En eliminatorias de Copa cada gol puede ser vital".

El portugués también tuvo palabras para sí mismo y para la afición, tras una primera parte en la que salió bastante enfadado: "Fuimos blandos. Dimos demasiados toques y retrasamos decisiones. Los jugadores tenían que hacerlo mejor, los aficionados podían haberlo hecho mejor y yo debí hacerlo mejor".