Keylor Navas: "Siempre es bueno tener al mejor del mundo en el campo"

Keylor Navas, portero costarricense del Real Madrid, destacó la importancia que tiene el regreso del portugués Cristiano Ronaldo en el estreno en Liga de Campeones ante el APOEL, y aseguró que sus "ganas y ambición son importantes para el equipo".

"Para nosotros siempre es bueno tener al mejor del mundo en la cancha, siempre aporta muchísimo. Mañana tiene la oportunidad de jugar, es bueno para él porque lleva varios partidos sin poder jugar y también bueno para nosotros como equipo", aseguró en rueda de prensa.

Keylor Navas destacó la profesionalidad de Cristiano Ronaldo en el tiempo que ha estado sancionado por su expulsión y el empujón al colegiado en la ida de la Supercopa de España. "Le he visto muy bien, es un ejemplo para todos nosotros ver que a pesar de que sabe que no va a tener la oportunidad de jugar ha trabajado siempre con intensidad y fuerza, con ganas, exigiéndose siempre al cien por cien. Ahora cuando le llega la oportunidad va a estar preparado", dijo.

"Cuando Cristiano está en la cancha hace muchos goles, obviamente todos los partidos son diferentes pero las ganas y la ambición con la que va a salir a jugar son importantes para el equipo", añadió. El Real Madrid inicia un nuevo camino en Liga de Campeones, una competición que el portero costarricense reconoció que es especial.

"Tenemos la oportunidad de afrontar una Champions más que nos motiva muchísimo, un torneo bonito de jugar. Estamos con ganas de luchar cada partido con el respeto que merece cada rival. Nuestro objetivo es ser campeones y lo vamos a intentar lograr".

"Vamos a intentar cambiar la mala dinámica"

En lo personal, Keylor destacó lo bien que se siente gracias a haber completado la pretemporada con el resto de sus compañeros. "Ayuda muchísimo para ponerse a punto lo antes posible. Ha sido bueno para mí este año", afirmó tras recordar que la pasada se lo perdió al estar recuperándose de una intervención.

Tras dos empates consecutivos en Liga en el estadio Santiago Bernabéu, Keylor defendió que el Real Madrid no tiene problemas de juego y se mostró convencido de que la reacción llegará pronto. "En el fútbol, muchas veces hay momentos donde no es que el equipo juegue mal, si no que las cosas no salen como uno quiere. La actitud es buena, jugamos ordenadamente, hay siempre cosas que corregir y vamos a intentar cambiar lo que hicimos mal. Sabemos que el Apoel es ordenado pero nuestra idea de juego no va a cambiar, saldremos al ataque, a buscar goles y ganar. Lo tenemos claro", avisó.

"Todos los partidos son diferentes. En Liga no hemos tenido la oportunidad de ganar pero ahora es un torneo diferente y lo vamos a tomar con la misma seriedad, con ganas de ganar. Estamos todos muy motivados, sabemos que el camino a los títulos no es fácil pero que tenemos plantilla para obtenerlos", sentenció.