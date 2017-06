Keylor Navas: "Estar en el Real Madrid es un sueño y agradezco la confianza al club"

El portero del Real Madrid reconoció que se siente "reforzado" tras la temporada y la forma en la que ha acabado. "Ahora me siento muchísimo más reforzado a nivel futbolístico y espiritual, y me quedo con los títulos que ganamos porque no son fáciles", explicó Keylor Navas .

El guardameta del Real Madrid Keylor Navas manifestó hoy que se siente "reforzado" tras la temporada que acaba de concluir y agradeció el apoyo del entrenador Zinedine Zidane y del vestuario en los momentos en que no estuvo en su mejor nivel.

"La temporada empecé lesionado, luego me costó recuperarme. Tenía toda la intención de que fuera más fácil pero no fue así. Ahora me siento muchísimo más reforzado a nivel futbolístico y espiritual, y me quedo con los títulos que ganamos porque no son fáciles y hay que esforzarse mucho", declaró Navas en una conferencia de prensa, previa al partido eliminatorio de Costa Rica ante Panamá.

Una lesión en el tendón de aquiles obligó a Navas a operarse en mayo de 2016 y debido al proceso de recuperación, prácticamente no pudo hacer la pretemporada con el resto de sus compañeros del Real Madrid. El portero agradeció el apoyo que recibió de sus compañeros, de los aficionados, de su familia, amigos y del entrenador Zinedine Zidane, pues "la confianza siempre es importante".

"Siempre tengo que estar agradecido con la gente que me ha apoyado. A Zidane debo darle gracias y una forma de agradecerle la confianza es jugar lo mejor posible para que sus decisiones sean respaldas con trabajo", aseguró.

Y agregó: "A todos nos gusta que en momentos complicados siempre haya gente que lo apoye, eso uno lo agradece y más a los compañeros con los que uno está día a día. Ver que ellos siempre están con uno y que nunca dudan de lo que uno es capaz, es algo que motiva".

Cuando un periodista le preguntó a Navas si se considera el mejor portero de América, el tico respondió que nunca haría una afirmación así, y que su único objetivo es trabajar para seguir mejorando su nivel día con día. "Siento que tengo que trabajar siempre, tener humildad con mis logros, saber que en el fútbol uno a veces está bien y a veces mal. Tengo que disfrutar lo que estoy viviendo y seguir exigiéndome al máximo", dijo.

Navas aseguró que está "feliz" con el trabajo que ha realizado en el Real Madrid y que es consciente de que "puedo mejorar más cada día".

La presencia de Navas en Costa Rica ha obligado por primera vez a la Federación Costarricense de Fútbol a tomar estrictas medidas de seguridad ante la euforia que desata el guardameta entre los aficionados y la gran cobertura de prensa.

"He intentado ser lo más normal posible, pero muchas veces sale uno del aeropuerto y quisiera firmarle a todos un autógrafo, pero hay muchos aficionados, gente haciendo su trabajo, que se empujan y los niños salen golpeados", comentó. Navas dijo que siempre tratará de ser "un ejemplo" para que la gente "vea en mí algo positivo".

"Estar en el Madrid es un sueño hecho realidad. Jugar en la selección es un gran sentimiento, porque es estar en el lugar que nací, donde crecí y ver la bandera de Costa Rica es súper emocionante y algo de lo que más me llena", declaró acerca del esfuerzo que da cuando viste la camiseta de Costa Rica.

Navas confirmó que no jugará con su selección la Copa Oro de la Concacaf de julio próximo, ya que necesita un tiempo de descanso tras la agotadora temporada, lesión incluida, y recargar baterías para la siguiente. "Son decisiones que se toman con el cuerpo técnico y el futbolista. Vengo de un año largo de trabajo, de muchos partidos, de lesiones, y muchas veces necesitamos espacios para recuperar energías para el siguiente año que también va a ser muy difícil", dijo.