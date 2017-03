Bilardo: "Si Sampaoli viene a Argentina, me tomo un barco y me voy a Uruguay"

El que fuera seleccionador de Argentina y técnico del Sevilla, Carlos Salvador Bilardo, ha criticado con dureza en 'Fox Deportes' la posibilidad de que Jorge Sampaoli pueda entrenar al conjunto argentino. Estas declaraciones surgen después de la derrota de la albiceleste frente a Bolivia en el partido de clasificación para el Mundial de Rusia 2018.

"Sampaoli no sirve para nada y sólo es amigo de dos o tres periodistas chilenos que le dieron manija. Si viene a Argentina, me tomo un barco y me voy a Uruguay", declaró.