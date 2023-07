No te sientas mal por parar en vacaciones: Desconectar es necesario para nuestra salud emocional

En el agitado ritmo de vida actual, la importancia del descanso para nuestra salud mental es innegable.

La psicóloga de Serenarte, María José Santiago, destaca la necesidad de priorizar el tiempo de reposo como una forma efectiva de mantener la mente en equilibrio.

El descanso adecuado, tanto físico como mental, es esencial para revitalizar nuestra mente y permitir que los pensamientos fluyan de manera más clara y enfocada. Un sueño reparador no solo reenergiza el cuerpo, sino que también ayuda a procesar las emociones y experiencias del día, reduciendo la carga emocional acumulada. Eso sí, no solo es dormir. Descansar también es practicar meditación, dejar las pantallas, no hacer nada.

La práctica de la meditación nos brinda la oportunidad de desconectar del ruido exterior y conectar con nuestra esencia interior.

¿CONOCES LA ATENCIÓN PLENA?

A través de la atención plena, podemos observar nuestros pensamientos sin juzgarlos y cultivar una mayor conciencia de nuestras emociones. La combinación del descanso y la meditación trabaja en sinergia para reducir el estrés y la ansiedad, fortalecer la resiliencia emocional y mejorar la concentración y la creatividad.

Dedicar tiempo a estas prácticas puede ser un acto de amor propio y autocuidado, proporcionando un refugio para nuestra mente en medio de las exigencias diarias.