Los Oscar fijarán unos estándares de "representatividad e inclusión" para las películas candidatas a partir de 2021

Apenas dos semanas después del asesinato de George Floyd a manos de un policía, y cuando varios miembros del equipo de la película 'Selma' han denunciado que sufrieron presiones en 2014 por lucir camisetas con la frase 'I can't breathe' ['No puedo respirar', lo mismo que dijo Floyd antes de morir], la Academia de Hollywood ha anunciado una batería de medidas para reforzar la diversidad de la institución. Es un camino en el que ya lleva incidiendo varios años, sobre todo con la apertura de su membresía a más mujeres y miembros de minorías étnicas que en toda su historia. Este jueves, cuando se esperaba algún anuncio sobre las fechas de los próximos Oscar -el calendario de estrenos está muy apretado por la pandemia del coronavirus y el cierre de las salas-, la academia ha evitado pronunciarse sobre este particular pero sí ha hecho otros anuncios de calado.

Los dos más importantes tienen que ver con el proceso de los Oscar a partir de 2021, con lo que lo anunciado no afecta al año en curso, se celebre cuando se celebre la ceremonia. Según la Academia de Hollywood, el próximo mes de julio se establecerán unos estándares de "representatividad e inclusión" que deberán cumplir las películas que deseen ser "elegibles" para los Oscar a partir de la edición número 94; además, desde ese año se volverá a establecer un número fijo de 10 candidatas a la categoría de Mejor Película [desde hace aproximadamente una década, ese número fluctúa entre 5 y 10 según un intrincado sistema de votación]. Además, se anuncia que se van a dar a conocer nuevas incorporaciones al corpus de votantes y que dentro de su programa 'Academy Aperture 2025' se introducirán nuevas medidas contra la discriminación en las oficinas y el museo de la propia academia.