Los 60 datos que debes saber sobre los Oscar 2020 antes de ver la gala

Varias estatuas de los Oscar esperan su colocación en la alfombra roja, a las puertas del Dolby Theatre / THE ACADEMY

1. Los Oscar 2020 se celebran, como en ediciones anteriores, en el Teatro Dolby situado en el Hollywood & Highland Center de Los Ángeles

2. El año pasado, la ceremonia congregó ante la televisión o las emisiones oficiales por streaming [de la cadena ABC] a unos 30 millones de norteamericanos. Fueron un 11.5% más que en 2018

3. Quizá este incremento haya llevado a la Academia de Hollywood a decidirse por volver a organizar una ceremonia sin presentador o presentadora oficial. Estará producida por Lynette Howell Taylor y Stephanie Allain, dos mujeres que no habían producido la gala antes

4. La gala comenzará a las 5 de la tarde en Los Ángeles [2 de la madrugada del lunes 10 de febrero, hora peninsular española]

5. La retransmisión oficial de la alfombra roja dará comienzo 90 minutos antes, a las 00.30 de esa misma madrugada en España. En el llamado 'preshow' contarán con presentadores como Billy Porter o Ryan Seacrest

6. Los Oscar 2020 cuentan con retransmisión oficial en cadenas de televisión de 225 países de todo el mundo

7. A pesar de que no habrá presentador/a oficial de la gala, muchas estrellas entregarán galardones. Por ejemplo, los ganadores de las estatuillas interpretativas de 2019 serán los encargados de entregar las de 2020: Olivia Colman, Rami Malek, Regina King y Mahershala Ali

8. Otras estrellas que veremos sobre el escenario del Dolby Theatre son Timothée Chalamet, Mark Ruffalo, Kristen Wiig, Penélope Cruz [que entregará el Oscar a la Mejor Película Internacional], Diane Keaton, Steve Martin, Salma Hayek, Natalie Portman, etc.

9. También habrá caras muy conocidas en las actuaciones musicales: Cynthia Erivo interpretará 'Stand Up', de 'Harriet'; Idina Menzel liderará a todas las voces de Elsa del mundo [incluida nuestra Gisela] en 'Into the unknown', el tema de 'Frozen 2'; Elton John cantará el tema central de 'Rocketman', '(I'm gonna) love me again'; Chrissy Metz interpretará 'I'm standing with you' y Randy Newman se encargará del tema de 'Toy Story 4'.

10. 'Joker', que no es la favorita, sí es la película más nominada de la noche. Cuenta con 11 candidaturas, incluyendo la de Mejor Actor protagonista para Joaquin Phoenix... con muchas posibilidades de convertirse en premio

11. Renée Zellweger es la favorita para hacerse con el Oscar a la Mejor Actriz protagonista por 'Judy', la historia de los últimos meses de vida de Judy Garland

12. Además de la cinta de Todd Phillips están nominadas al Oscar a la Mejor Película '1917' [10 nominaciones], 'Le Mans 66' [4 nominaciones], 'Jojo Rabbit' [6 nominaciones], 'Mujercitas' [6 nominaciones], 'El irlandés' [10 nominaciones], 'Historia de un matrimonio' [6 nominaciones], 'Érase una vez en... Hollywood' [10 nominaciones] y 'Parásitos' [6 nominaciones], que podría convertirse en la primera película no hablada en inglés que gane en la ceremonia

13. Hay 10 dobles nominaciones en la ceremonia de este año

14. Es curiosa la candidatura de Cynthia Erivo, que aspira al Oscar a la Mejor Actriz protagonista por 'Harriet' y al Oscar a la Mejor Canción original por la misma película. Si ganara alguno de los dos sería la decimosexta persona en completar un EGOT, es decir, en ganar el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony. El compositor Robert López, uno de los creadores del tema de 'Frozen 2', es un doble ganador del EGOT

15. Otra circunstancia que concurre en la persona de Erivo es ser la única persona de color nominada a un Oscar interpretativo de este año

16. Scarlett Johansson, otra de las dobles nominadas de la noche [como Mejor Actriz protagonista por 'Historia de un matrimonio' y como Mejor Actriz de reparto por 'Jojo Rabbit'], es la primera actriz que consigue una doble nominación interpretativa desde hace 13 años. La última fue Cate Blanchett, en 2007

17. Cuatro de los cinco nominador a Mejor Director [Bong Joon-Ho, Sam Mendes, Todd Phillips y Quentin Tarantino] tienen triple nominación en los Oscar 2020, porque también están nominados como productores y como guionistas. Martin Scorsese tiene doble nominación, como director y como productor

18. Otros dobles nominados son Randy Newman [por la canción de 'Toy Story 4' y la banda sonora de 'Historia de un matrimonio'], Emma Tillinger Koskoff [productora de 'El irlandés y de 'Joker'] o Noah Baumbach [por el guión de 'Historia de un matrimonio' y como productor de la cinta]

19. Además se Johansson y Erivo, Antonio Banderas, por 'Dolor y gloria', ha recibido este año su primera nominación al Oscar. Otros nombres que se enfrentan por primera vez a la experiencia son Jonathan Pryce, Florence Pugh o el propio Bong Joon-ho

20. España es el tercer país más nominado de la historia de los Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla no inglesa, que este año ha sido rebautizada como Mejor Película Internacional. También somos los terceros en la consecución de estatuillas

21. Nuestro país ha ganado ese Oscar en cuatro ocasiones: 'Volver a empezar' [1983], 'Belle Époque' [1994], 'Todo sobre mi madre' [2000] y 'Mar adentro' [2005]

22. La primera película española nominada a la categoría fue 'La venganza', de Juan Antonio Bardem, en 1959; la última es, este año, 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar. En 1973, el español Luis Buñuel ganó la estatuilla por 'El discreto encanto de la burguesía', pero la película era una producción eminentemente francesa

23. La primera nominación de Pedro Almodóvar se produjo en 1989, por 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'. El director manchego ha ganado la estatuilla dos veces: el Oscar a Mejor Película de Habla no inglesa en 2000 por 'Todo sobre mi madre' y el Oscar a Mejor Guión original en 2003 por 'Hable con ella'

24. También está nominada al Oscar a la Mejor Película de animación la cinta 'Klaus', una coproducción de Atresmedia Cine, dirigida por Sergio Pablos. En su categoría se ha quedado fuera 'Frozen 2', considerada la favorita de la temporada antes de las nominaciones

25. La última película española de animación nominada a la estatuilla, que no se llevó el premio, fue 'Chico y Rita', de Fernando Trueba y Javier Mariscal, en el año 2012

26. Antonio Banderas, nominado al Oscar al Mejor Actor protagonista por 'Dolor y gloria', que ganó el premio a la Mejor Interpretación masculina en el Festival de Cannes [donde se presentó la película] ha perdido la mayor parte de los grandes premios de la temporada en favor de Joaquin Phoenix, por 'Joker'; 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar, ha sufrido un proceso parecido frente a la surcorena 'Parásitos', de Bong Joon-Ho. 'Klaus' llega a la ceremonia avalada por sus 7 premios Annie [considerados los Oscar de la animación] y por el BAFTA

27. Los Globos de Oro dieron sus máximos galardones a '1917' y 'Érase una vez en... Hollywood'. En la última década, estos premios que otorga la prensa extranjera en Hollywood tienen una tasa de acierto del 50% con respecto a los Oscar

28. Las asociaciones norteamericanas de críticos, con una tasa de acierto aún menor, no han dado un veredicto claro esta temporada. Sin embargo, los Critics' Choice Awards, que han atinado un 60% en los últimos 10 años, han apostado por la película de Quentin Tarantino

29. El sindicato de productores, que entrega el PGA Award, ha acertado 8 de las últimas 10 ganadoras del Oscar a la Mejor Película. Su elección en 2020 ha sido '1917', de Sam Mendes

30. El sindicato de directores, que entrega el DGA Award, ha acertado 9 de los últimos 10 ganadores del Oscar al Mejor Director. Su elección en 2020 ha sido Sam Mendes por '1917'

31. El sindicato de guionistas, que entrega el WGA Award, ha acertado 5/6 de los últimos 10 ganadores de los Oscar al Mejor Guión original y al Mejor Guión adaptado. Sus elecciones en 2020 han sido 'Parásitos' y 'Jojo Rabbit'

32. El sindicato de actores, que entrega los SAG Awards, ha acertado 8/9 de los últimos 10 ganadores y ganadoras en las categorías interpretativas de los Oscar. Sus elecciones en 2020 han sido Joaquin Phoenix por 'Joker', Renée Zellweger por 'Judy', Brad Pitt por 'Érase una vez en... Hollywood' y Laura Dern por 'Historia de un matrimonio'

33. Solo en una ocasión -ocurrió con la película 'Marty' en 1955- una cinta ganadora de la Palma de Oro en Cannes ha acabado ganando el Oscar a la Mejor Película. En 2019, la cinta ganadora del Festival de Cannes fue 'Parásitos', de Bong Joon-ho

34. Los BAFTA británicos han coincidido en cinco ocasiones con el Oscar a la Mejor Película durante la última década. El último BAFTA ha sido para '1917', de Sam Mendes

35. Entre los olvidos de los Oscar 2020 han estado algunos de los nombres que sonaban como 'oscarizables' desde el arranque de la temporada de premios. Por ejemplo Jennifer López, que cosechó muy buenas críticas en Toronto por su papel en 'Estafadoras de Wall Street'

36. Beyoncé también sonaba como una nominada casi segura a la Mejor Canción original por 'Spirit', el tema de la nueva versión de 'El rey león'

37. Otros actores y actrices sin nominación han sido Christian Bale [por 'Le Mans 66'], Adam Sandler [por 'Diamantes en bruto'], Eddie Murphy [por 'Mi nombre es Dolemite'], Taron Egerton [por 'Rocketman'] o Robert de Niro [por 'El irlandés], que sí ha sido nominado como productor

38. Paradigmático es el olvido de Awkwafina, la protagonista de 'The farewell', de Lulu Wang. Se quedó sin nominación aunque ha ganado un Globo de Oro por ese papel

39. Es curioso el caso de Tom Hanks, que ha recibido su primera nominación en dos décadas por 'Un amigo extraordinario' [al Mejor Actor de reparto]. La última fue por 'Náufrago' en 2001

40. Renée Zellweger podría ganar su segundo Oscar después del que consiguió en 2004 como Mejor Actriz de reparto por 'Cold mountain'. No había sido nominada desde entonces

41. En la categoría de Mejor Película, algunas de las cintas olvidadas son 'Aguas oscuras', 'Mi nombre es Dolemite', 'The farewell', 'Honey Boy' o 'Nosotros'

42. Si ganaran 16 de las 62 mujeres nominadas, la ceremonia de 2020 batiría el récord histórico con el mayor número de premiadas

43. Si 'Parásitos' gana en alguna de las seis categorías en las que está nominada, se convertirá en la primera película surcoreana en hacerlo; de hecho es la primera película surcoreana que ha recibido nominaciones en esas categorías

44. Si Sam Mendes [británico] o Bong Joon-Ho [surcoreano] ganan el Oscar al Mejor Director, se convertirán en el noveno director no americano que gana el galardón durante la última década: se unirán Tom Hooper, Michel Hazanavicius, Ang Lee, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñarritu, Guillermo del Toro...

45. Si la montadora Thelma Schoonmaker gana el Oscar al Mejor Montaje por 'El irlandés', acumulará cuatro estatuillas y batirá un récord en la categoría. Ahora está empatada a tres con Michael Kahn

46. Si '1917' gana el Oscar a la Mejor Película será la primera cinta que lo consiga sin nominaciones actorales desde 'Slumdog Millionaire' en 2009; y sería la primera película que lo consiga sin nominación al Mejor Montaje desde 'Gran Hotel', en 1932

47. Si Sam Mendes gana el Oscar al Mejor Director, establecerá un nuevo récord: será el ganador con mayor tiempo entre victorias en esa categoría, porque habrán pasado 20 años desde su estatuilla por 'American Beauty'. Ahora el récord lo tiene Billy Wilder

48. Si Joaquin Phoenix gana el Oscar a Mejor Actor por 'Joker', será la segunda persona que gane un Oscar por interpretar al Joker [después de Heath Ledger por 'El caballero oscuro']. Hubo otro doble Oscar por el mismo personaje: Marlon Brando y Robert de Niro ganaron sendas estatuillas por interpretar a Vito Corleone en 'El padrino' y 'El padrino II'

49. Si Renée Zellweger gana el Oscar a Mejor Actriz protagonista por 'Judy', será la segunda persona en la historia de los premios que gana un galardón interpretativo por el papel de un individuo real, ganador del Oscar. El caso anterior es el de Cate Blanchett, que lo ganó por interpretar a Katharine Hepburn en 'El aviador

50. Si 'Star Wars: El ascenso de Skywalker' gana algún Oscar, será el primero para la saga desde la trilogía original

51. Los últimos premios antes de los Oscar han sido los Spirit Awards. La mejor película ha sido 'The farewell', de Lulu Wang; el mejor debut ha sido 'Súper empollonas', de Olivia Wilde. Ambas cintas dirigidas por mujeres han sido olvidadas por los premios de la Academia de Hollywood

52. La de 2020 es la temporada de premios moderna más corta que se recuerda, y todo se debe a lo temprana que es la fecha de los Oscar en el calendario. A partir del año que viene, los galardones regresan al último domingo de febrero

53. La alfombra roja de los Oscar no es exactamente roja. Está teñida de un tipo de rojo llamado 'Academy Red' que se parece más al borgoña

54. Está fabricada en el estado de Georgia, y la empresa encargada de hacerlo desde el año 2008 se llama Signature Systems Group

55. La Academia de Hollywood encarga 4.600 metros cuadrados de alfombra, que instalan 18 operarios y pesa unos 300 kilos

56. La alfombra, un sistema que se utiliza desde el año 1961, nunca se reutiliza. El material se destruye después de cada ceremonia

57. Por vigésimo sexto año consecutivo, el menú del cóctel posterior a los Oscar correrá a cargo del chef Wolfgang Puck

58. Estará compuesto en un 70% por opciones vegetarianas y en un 30% por pescados, carnes y quesos. Buena parte de los productos proceden de origen natural y de granjas de California

59. Muchos eventos paralelos acompañarán a los Oscar este 9 de febrero: además del tradicional Governor's Ball y la fiesta de Vanity Fair, hay que tener en cuenta la fiesta de Elton John contra el sida, los eventos de las marcas y de algunas de las películas [sobre todo para los equipos que se quedan sin entrada para el Dolby Theatre]

60. 24 horas antes de los Oscar se han dado a conocer las nominaciones de los Razzie [conocidos popularmente como los 'antiOscar']: 'Cats' las lidera ampliamente