Antonio Banderas, emocionado tras conocer su candidatura a los Oscar: "El premio es la propia nominación"

Antonio Banderas se ha mostrado "encantado y muy contento" tras conocerse que competirá por el Oscar al Mejor Actor y ha subrayado que, aunque es muy complicado ganar la estatuilla dorada, ha incidido en que el premio "consiste básicamente en esa nominación".

Banderas ha realizado estas declaraciones en el Teatro Albéniz de Málaga, donde precisamente este lunes ha presentado a los malagueños 'Dolor y Gloria', dentro de las actividades para el público programadas como antesala de los Premios Goya que se celebran en la capital malagueña el próximo 25 de enero.

El actor y director, quien ha subrayado que está siendo un día "muy especial", ha señalado que después de vivir 25 años en Los Ángeles conoce todos los procedimientos para los Premios Oscar y muchos otros.

"Es muy complicado, sin estar allí el que haya pasado lo que ha pasado. No me lo esperaba, sinceramente, porque no, porque este año tomé una opción, creo que la correcta, de estar en mi teatro, en mi tierra y haciendo teatro, que es lo que a mí me gusta", ha sostenido entre aplausos de los asistentes.

Banderas ha insistido en que para la cinematografía española es importante no sólo su nominación al Oscar, que ha recordado que se da por un personaje que hace en español, sino la de la propia película: "Las opciones que vamos a tener son complicadas, es complicado probablemente ganar pero el premio consiste básicamente en esa nominación y su importancia para nuestra cinematografía".

Seguro que te interesa:

La cinta de Almodóvar, 'Dolor y gloria', y Antonio Banderas, entre las nominaciones a los Oscar 2020