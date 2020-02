Sam Mendes acaricia el Oscar para '1917' tras arrasar en los BAFTA con 7 premios

Lo primero que hay que decir al repasar la ceremonia de los BAFTA 2020 es que una película española -y no es ‘Dolor y Gloria’- se está trayendo a casa todos los premios internacionales. Y casualmente no se llevó el Goya la semana pasada. Es ‘Klaus’, coproducción de Atresmedia Cine, que esta noche se imponía a sus rivales en Londres. El director, Sergio Pablos, agradecía a todo su equipo que hubiera volado hasta Madrid para hacer una película que parecía muy pequeña y que se ha acabado haciendo muy grande. Salvada la honra patria, repasamos una ceremonia que se celebraba en un Reino Unido agitado por la actualidad. La cinematográfica y la política. Si empezamos por la primera, uno de los temas de la noche han sido las nominaciones de los BAFTA, extremadamente blancas.

En su monólogo inicial, el cómico y presentador Graham Norton se felicitaba del gran año que ha sido 2019, el año en el que finalmente los hombres blancos se han hecho notar en el cine. La política llegaría después, con el premio a Brad Pitt como Mejor Actor de Reparto por ‘Erase una vez en Hollywood’. Como no ha podido viajar a Londres, Margot Robbie ha leído un mensaje suyo que empezaba así: "¡Hey, Reino Unido! He oído que te acabas de quedar soltera. Bienvenida al club". Pero si ha habido un monólogo que ha repartido estopa en el Royal Albert Hall ha sido el de la actriz Rebel Wilson, que ha presentado el premio al Mejor Director. La cómica se ha metido con los líos de la Familia Real Británica, con el monumental fracaso de ‘Cats’, película en la que actúa, e incluso se ha puesto un BAFTA delante de la cara para decir que es la mejor manera de frenar el coronavirus.

Después tocaba leer los nominados: Sam Mendes, Bong Joon-Ho, Quentin Tarantino, Martin Scorsese y Todd Phillips. Y decía, en referencia a la falta de mujeres nominadas, que no puede reproducir el trabajo de estos cineastas, que no tiene "las pelotas suficientes". En fin, estos eran -sí- los nombres de la noche. Una noche que fue para ‘1917’ en una gala más preOscar que nunca, y que lanza a la película de Sam Mendes hacia el Dolby Theater. Recordaba Sam Mendes en su discurso de agradecimiento, como ya hizo en los Globos de Oro, que la película sigue en los cines. La cinta se lleva 7 premios: Película, Película Británica, Director, Fotografía, Diseño de Producción, Sonido y Efectos Visuales. Su contendiente en los Oscar, los 'Parásitos' de un Bong Joon-Ho que ha dejado sin premio a Pedro Almodóvar, se ha llevado Mejor Guión Original y, claro, Mejor Película de Habla no Inglesa.

Vamos con los actores. Ya citábamos a Brad Pitt, aquí no ha habido sorpresas. Tampoco con Laura Dern, Mejor Actriz de reparto por ‘Historia de un matrimonio’. E igual de previsibles han sido los premios principales. La Mejor Actriz protagonista, Renée Zellweger por ‘Judy’, le ofrecía el premio a "Miss Garland" en la ciudad en la que se rodó la película y en la que está ambientada. El Mejor Actor protagonista ha sido Joaquin Phoenix, por 'Joker' (que también ganaba Mejor Casting y Mejor Banda Sonora). Era quizá el más contundente con la falta de diversidad en las nominaciones… y decía esto: "El mensaje que mandamos a la gente de color está muy claro, que no son bienvenidos aquí. Es obligación de las personas que se han beneficiado de un sistema opresor comenzar a desmantelarlo. Y eso nos toca a nosotros".

La noche terminaba con un discurso del príncipe William -previo a la entrega del BAFTA Fellowship a Kathleen Kennedy- en el que anunciaba la apertura de una investigación profunda en los BATFA, academia de la que es presidente honorífico, para intentar ampliar la diversidad de cara al año que viene. Quedan 7 días para los Oscar.