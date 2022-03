El área de recursos humanos está poniendo a las personas y sus carreras en el centro de las decisiones

LEER MÁS Encuentros Directivos OBS Business School

Con una amplia experiencia profesional estrechamente vinculada a la gestión de recursos humanos y el talento, Aurora Catá habla de un proceso de adaptación de las empresas en función de lo que ocurre en el mundo. Eso implica una dificultad porque ahora mismo impera la incertidumbre. Tampoco tiene ninguna duda de que “la clave para las empresas pasa por tener a los mejores profesionales, es decir, el mejor talento”. Esa es la función actual del área de recursos humanos: una visión y planificación estratégica de las personas. En este Encuentro Directivo de OBS Business School, la presidenta de Barcelona Global ha sido muy gráfica para dejar claro el poder de las personas y es que “en una carrera de Fórmula 1, con dos coches idénticos, quien gana es el piloto”.

Un talento que hay que cuidar desde la empresa, pero también a título personal. Hablando de formación con la decana Casilda Güell, la invitada recuerda que “hacer una carrera y un máster y ya he acabado para el resto de mis días creo que ha pasado a la historia”. Hoy en día se necesita un reciclaje y actualización constante para estar a la altura de la digitalización y “no se puede partir de la misma fotografía, se necesita talento y formación”. Porque “esta digitalización es una revolución que tiene un impacto muy importante en las empresas y la herramienta fundamental para dar oportunidades es la formación”. Desarrollando esta idea, Catá habla del concepto lifelong learning, es decir, la formación no solo se centra en un momento concreto de la vida de las personas, sino que se alarga durante la vida profesional porque es la manera de ir avanzando no solo en contenido sino también en habilidades.

Aurora Catá se refiere a esta digitalización como una oportunidad porque crea nuevos puestos de trabajos y, por lo tanto, crece la demanda de profesionales. Los perfiles sí que es verdad que cambian, pero esta transformación, apunta la invitada, se ha vivido en otras revoluciones. La que se está viviendo ahora consiste en “poner a las personas y sus carreras en el centro de las decisiones precisamente del área de recursos humanos”.

Personas con talento codiciadas por las empresas y que ahora estas tienen que aprender a retenerlas y atraerlas porque es parte de la clave del éxito de las compañías, el valor añadido de las personas. Aurora Catá explica la importancia de las empresas de adaptarse y ser más atractivas en cuestiones como el teletrabajo, la ubicación de las oficinas o la flexibilidad horaria. E incluso dan un paso más yendo a las universidades, la cuna del talento, para hacer presentaciones e identificar estudiantes que puedan despuntar. Para Catá se genera cierta competición entre las empresas para atraer ese nuevo talento.

Un trabajo que desarrollan desde Barcelona Global. Como presidenta de esta entidad, tiene claro que uno de los objetivos marcados es “hacer de Barcelona la ciudad del talento. Es decir, una ciudad donde además de una grandísima calidad de vida y de una localización inmejorable, se trabaje para generar el mejor talento y ahí tiene que ver la educación y la formación”. Toda una declaración de intenciones que pasa por el talento local y por el internacional para que al final se pueda “generar esa diversidad, esa riqueza por la mixtura de experiencias”.

Sobre el futuro más inminente, Aurora Catá considera “muy importante que se entiendan los recursos humanos como un elemento estratégico” en las empresas. Un cambio que “ya se está produciendo en las empresas, que marcará la diferencia de gestión y que se consolidará como ya está ocurriendo. Será una nueva tendencia en la gestión de los recursos humanos”.