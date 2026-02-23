Los expertos sitúan al usuario en el centro de la movilidad urbana del futuro

LEER MÁS Líderes de la movilidad 2025

¿Cómo será la movilidad en nuestras ciudades en los próximos años? La encuesta Líderes de la Movilidad 2025, impulsada por el Mobility Institute del RACC, recoge la visión de los principales expertos del sector y apunta a una prioridad clara: más foco en la experiencia del usuario.

El Mobility Institute del RACC, un espacio de análisis y consenso

El Mobility Institute es una plataforma independiente creada e impulsada por el RACC para el análisis y estudio de la movilidad. “Hemos construido un ecosistema con más de 50 entidades del sector público y privado con un interés común: anticipar los retos de la movilidad y encontrar soluciones”, explica Jordi Casas, coordinador del Mobility Institute.

Su objetivo es ayudar a los distintos actores a descifrar los retos de un sector cada vez más complejo y transversal.

¿Qué opinan los expertos sobre la movilidad en España?

La encuesta Líderes de la Movilidad 2025 recoge la opinión de un amplio espectro de profesionales del sector. “La movilidad integra muchos sectores y cada experto aporta su propia perspectiva”, señala Casas. “El valor de esta encuesta es poner en común visiones muy distintas y detectar dónde existe consenso y dónde no”.

A pesar de esa diversidad, los resultados muestran una tendencia clara hacia una agenda compartida.

El usuario, eje central del nuevo modelo de movilidad

Uno de los principales consensos identificados es la necesidad de situar al usuario en el centro de las decisiones. “Estamos dejando atrás la idea de que la movilidad se define solo por las infraestructuras para centrarnos en como ofrecer una mejor experiencia” destaca el coordinador del Mobility Institute.

Este cambio de enfoque, según los expertos, sienta las bases para una visión común dentro del sector.

Fiabilidad y tiempo, las grandes prioridades

Según los expertos del sector, los usuarios valoran sobre todo la fiabilidad y el tiempo de viaje en su movilidad cotidiana. Para Jordi Casas, lograrlo requiere una acción coordinada: “La fiabilidad no se construye con una única medida, sino con múltiples actuaciones, apoyadas en marcos de colaboración estables entre el sector público y el privado, que permiten poner en marcha soluciones que mejoren realmente la movilidad”.

A cada problema una solución

Aunque se ha avanzado en información en tiempo real, persisten barreras en la integración de los distintos sistemas de transporte, especialmente en entornos metropolitanos. “Por separado funcionan bien, pero cuando deben coordinarse como un sistema único es donde aparecen las dificultades”, apunta Casas.

La gestión de incidencias y la reducción de la fragmentación son retos prioritarios para mejorar la experiencia global del usuario.

En este contexto, la reciente aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible supone un paso decisivo. “Por primera vez contamos con un marco común que nos ayudará a coordinar mejor un sistema hasta ahora muy fragmentado”, añade.

Retos de futuro: menos congestión y una visión compartida

De cara a los próximos años, los expertos apuestan por reducir la congestión, reforzar la colaboración entre todos los actores y mantener una estrategia estable en el tiempo. “Se trata de combinar una estrategia consistente y estable a largo plazo con soluciones ágiles y flexibles que permitan afrontar los retos del día a día y seguir mejorando la movilidad en nuestras ciudades”, concluye Jordi Casas.

