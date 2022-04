Con Gemma Ruiz e Isa Blanco

After hours 1x3: "Bootcut, skinny, flare....Comprar vaqueros es más difícil que aprender japonés"

Tercer episodio de 'After hours', con Gemma Ruiz e Isa Blanco. ¿Tú también has alucinado cuando al comprar unos vaqueros has escuchado más palabras inglesas que en toda tu etapa escolar?¿Sabes cuál es el negocio más bizarro de los influencers?¿Qué tienen en común Mark Knopfler y Medina Azahara? ¡Escucha, escucha!