Tanxugueiras transforma los pecados capitales en un "aprendizaje"

Ya han sido varias las veces que Sabela, Aída y Olaia agotan las entradas de sus conciertos. Tanxugueiras, como se conocen desde que decidieron revolucionar la música gallega, forman parte de la cabecera del cartel del festival SonRías Baixas 2022 que celebrará su último día este sábado. Y no es para menos, ya que desde su participación en el Benidorm Fest, su fama a nivel nacional se ha disparado.

El grupo nació el año 2016, cuando las hermanas gemelas, Olaia y Sabela Maneiro se juntaron con Aida Tarrío para desafiar la tradición en la música de Galicia añadiéndole matices más modernos. Un año después, en 2017, un video de improvisación grabado en los camerinos del festival escoces Celtic Connections se viralizó. Gracias a ello pudieron continuar trabajando en su primer disco, homónimo y publicado el año 2018, que gozó de un gran éxito entre el público y la crítica.

Pero hoy en día, muchas personas las conocen por haber competido en el Benidorm Fest, festival que culminó con la elección de Chanel para representar a España en Eurovisión 2022. Las integrantes de Tanxugueiras lograron llegar a la final con su canción "Terra", reivindicando el uso de lenguas cooficiales como el gallego, el euskera, el catalán y el asturiano.

Diluvio, su nuevo disco

El grupo publicó el pasado 29 de julio, tanto en digital como en físico, su nuevo álbum Diluvio. Dentro del mismo se pueden encontrar 10 canciones, algunas nuevas y otras ya conocidas, aunque todas han marcado un antes y un después en su carrera en el mundo de la música. Estas se titulan:



Treboada

Arica

Desidia

Midas

Pano corado

Sorora

Seghadoras

Averno

Figa

Fame e Odio

Terra

El sobrenombre que han seleccionado para este conjunto es "10 pecados aprendizaxes capitais", ya que tal y como ha explicado Tarrío para "Un alto en el Camino", los conocidos como "pecados capitales" se convierten en "aprendizaje". "La vida nos iba enseñando", comenta, asegurando que diferentes situaciones que han ido ocurriendo en 2022 les "hizo aprender" después de que la vida les diera "un bofetón".

Un agradecimiento eterno

De naturaleza reivindicativa, las Tanxugueiras no dudan en denunciar los comportamientos inadecuados hacia personas de toda índole, que se ven afectadas por problemas relacionados con los cánones de belleza y la gordofobia. "Nosotras llevamos muchos años cantando sobre los escenarios, críticas sobre nuestros cuerpos hemos tenido siempre", asegura, "hay gente que bajas del escenario y hay gente que te dice: has engordado". Insiste en que la cuestión cambia cuando se mezclan las redes sociales, ya que ahí "critican tu cuerpo con malicia". "Te insultan como gorda, cuando estar gorda no es ningún insulto" y por ello intentan que todas las personas se sientan "bellas y válidas".

Este año, su gira veraniega las lleva más allá de Galicia. "El año pasado no nos movimos tanto. Este año estamos en Galicia, así que ir hasta la otra punta cuesta el doble", aunque subraya que el cansancio se pasa cuando suben al escenario, dejando paso "al agradecimiento". También menciona que mientras que al comienzo de la gira hablaban constantemente durante el trayecto, ahora ya nadie habla para priorizar el descanso. Entre risas, admite que Sabela, Olaia y ella son "las malotas", e insisten en charlar con todo el mundo.