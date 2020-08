Sabina Puértolas, soprano: "Si una obra me gusta, puedo hacer en el escenario lo que me pidan"

Sabina Puértolas es una de las sopranos españolas más internacionales y reconocidas. La próxima semana protagonizará la ópera "Les mamelles de Tirésias", una obra que habla del feminismo, la mujer y el amor.

"Estamos poniendo todos de nuestra parte para que llegue a buen término", reconoce en 'Un alto en el camino', y asegura que estrenar obra en estos momentos "es un sacrificio que vale la pena", porque todos los cantantes están expectantes por subir al escenario.

Para la soprano, lo más importante es sentirse a gusto, porque así el público disfrutará y el resto de compañeros estarán a gusto. "Primero me lo tengo que pasar yo bien. Si una obra me gusta, puedo hacer en el escenario lo que me pidan", comenta. Además, remarca que estrenar una obra no le da "miedo ni temor".

Respecto a la ópera que estrena, Sabina Puértolas explica que no solo trata del feminismo y se muestra contenta por los avances que las mujeres han conseguido a lo largo de los años. No obstante, lamenta que todavía queden pasos que dar: "Hemos alcanzado algunas cosas que en aquella época era impensables, pero hay otras que todavía quedan por conseguir"