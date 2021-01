Javi Lara: "Raúl García protesta hasta cuando se le va un taxi"

Javi Lara, jugador del Ibiza, analiza la eliminación de su equipo en 'El Transistor'. El equipo de Segunda B ha plantado cara al reciente campeón de la Supercopa. De hecho no ha sido hasta el descuento cuando el jugador Unai Núñez ha clasificado a los rojiblancos.

Decisiva actuación arbitral

El conjunto balear ha acabado indignado con el colegiado tras anular un gol al futbolista de los locales Kike López: "Hemos metidos 2 goles igual que ellos, pero no ha habido prórroga, da pena y rabia", confesaba Lara que ha vivido la jugada y le ha sorprendido que el principal perjudicado, el guardameta casco Ezkieta no ha protestado: "Nuestro jugador no entorpece la visión,no está en la trayectoria del balón, su portero ni protesta;el único que protesta es Raúl García que protesta hasta cuando se le va un taxi""