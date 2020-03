José Ramón de la Morena: "La sintonía de El Transistor es la que más verdad tiene"

play

En su intervención en El Hormiguero, entre todos los deportistas que ha entrevistado destaca a Perico Delgado, al que define como el "primer deportista de nuestra historia", antes de que "llegaran los Pau Gasol, Fernando Alonso y demás...".

De la Morena explica a Motos por qué decidió en su día confesar su equipo de fútbol. Reconoce que "fue una insensatez ingenua decir que era del Atlético de Madrid". Reconoce que "fue Roberto Gómez, quien en una de las suyas, lo dijo". Eso sí, deja claro que "no soy antimadridista porque me va bien cuando gana el Real Madrid y a mi me parecería una tragedia que el Real Madrid cayera" aunque "tiene muy mala pinta". De hecho, confiesa la anécdota de que su hijo es madridista y que en una final le comentó que "por qué no le diste en adopción".

No obstante, comenta la divertida anécdota del programa especial de la última Nochebuena en la que entrevistó a su hijo Javier. Una entrevista en la que le llegó a preguntar por su opinión de que sus padres estuvieran separados.

Otro de los momentos más emocionantes de la entrevista con Pablo Motos es cuando recuerda aquel sueño, que tuvo un día y que se cumplió, de que Andrés Iniesta iba a marcar el gol que daría a España un Mundial.

