Javier Tebas: "En la Liga sólo pueden jugar equipos españoles, si hay independencia el Barça no podría elegir"

entrevista en EL TRANSISTOR

El presidente de la LFP, Javier Tebas, valora en El Transistor cómo afectaría a la Liga la posible independencia de Cataluña. Asegura que "la ley es clara y no permite que en la Liga jueguen equipos que no sean españoles, por lo que el Barça no podría quedarse en ningún caso". En Onda Cero también habla de Villar y del Fair Play Financiero.