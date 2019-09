Aitor Gómez

En El Transistor hablamos con Bojan Krkic, exjugador del FC Barcelona de 29 años, que este verano ha llegado al Montreal Impact, una ciudad que "le encanta" pero que recomienda siempre "ir a visitar antes de invierno". Deja claro que "no he venido a MLS pensando en retirarme, estoy aquí porque en mi vida profesional tengo este gran y mantengo mis ganas de competir". Bojan, que ha jugado en Italia, Holanda, Inglaterra y Alemania, destaca el poderío de la Liga española y reconoce que "me gustaría jugar algún día en Francia".