Sanedrín: ¿Hace bien Luis Enrique en sacar a Sergio Ramos para que sume internacionalidades?

El capitán de la selección española Sergio Ramos ha saltado al césped en el minuto 87 para sumar una internacionalidad tal y como ha confirmado el propio Luis Enrique. El central asegura que jugar "un minuto, un partido o medio tiempo" es una "decisión del entrenador", después de que entrara al campo en el minuto 86 en sustitución de su compañero Eric García, con lo que ya suma 180 encuentros con España. Se ha creado el debate de si es necesario este tipo de cambios para que Ramos sume una internacionalidad.

Para Cayetano Ros es un gesto sin mucha importancia y cree que hay jugadores que los merecen: "estoy de acuerdo con Luis Enrique, si puedes premiar a un jugador tan importante como Ramos, porqué no hacerlo, no veo la gravedad. Ramos es un líder dentro y fuera del campo". El problema para Enrique Ortego es que le ha premiado cuatro veces en ocho meses, son muchos detalles. Se puede merecer eso y mucho más pero tampoco hace falta forzarlo tanto.

No lo ve así Misterchip para el que "chirría mucho que una leyenda como Sergio Ramos mendigue minutos para batir un récord", Cayetano en cambio cree que este debate se ha originado porque la imagen del equipo no ha sido la mejor: "Si España hubiese estado bien en estos tres partidos, lo de Ramos sería una anécdota, pero lo preocupante es que la selección no ha estado bien".

Decepción con el nivel de la Selección

La visión del Sanedrín es que la imagen del equipo ha quedado tocada de cara a la Eurocopa. La última referencia era la victoria ante Alemania 6 - 0 y en este parón no se ha cumplido con esa inercia que traíamos. Por señalar algo positivo, destacan a Ferrán. El jugador del Manchester City que está aportando mucho gol a un equipo que no lo tiene en abundancia. En cuanto a nombres que pueden salir tocados no ha convencido Oiarzabal, Thiago o Íñigo Martínez. "La gran noticia de esta convocatoria es Pedri, pero el nivel general del equipo ha decepcionado", opina Ortego.

Y analizamos las opciones en la Eurocopa. Alexis piensa que esta Eurocopa es una buena prueba como lo fue el mundial de 2006 para la selección que posteriormente logró las dos eurocopas y el Mundial. Alfredo Martínez apunta que un once, Unai Simón, Carvajal, Ramos, Pau, Jordi Alba, Busquets, Pedri, Koke, Ferrán, Olmo y Morata suena bien y puede ganar a cualquier selección.