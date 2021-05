Valdano: "Para el Real Madrid es importantísimo que Hazard recupere su nivel"

Jorge Valdano analiza la derrota del Real Madrid en Stamford Bridge para la que no hay excusas: "El partido me deja decepcionado, el Chelsea fue muy superior, atropelló al Real Madrid. Hay que preguntarse si es bueno jugar con tres jugadores que no tienen ritmo de competición"

"Hoy en el banquillo Zidane no tenía tantas soluciones. No sé lo que pasó con Odegaard pero creo que hubiera sido un jugador muy utilizable en este tramo de la temporada. El Real Madrid necesita una revitalización, tiene jugadores importantes con muchos años", reflexiona Valdano.

Y la superioridad del Chelsea lleva de nuevo al debate de la diferencia de nivel entre la Liga inglesa y la española: "La Premier está superando claramente a LaLiga y eso es preocupante"

Un Real Madrid que tiene que reforzarse y para Valdano lo más prioritario es hacerlo con alguien que aporte goles: "Este Madrid necesita un delantero, necesita gol como el comer. Benzema puede actuar perfectamente como segundo delantero en el campo.Para el Madrid es importantísimo que Hazard recupere su nivel"