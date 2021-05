Pirés: "¿Con quién voy? Es como preguntarme si voy con mi madre o mi padre?

La pregunta era obligada para Robert Pirés, ¿Con quién va en este Arsenal - Villarreal?: "Es como si me preguntas si voy con mi madre o con mi padre. Estoy muy contento de ver al Villarreal en una eliminatoria como esta. Lo están haciendo muy bien y para mí el presidente es de los mejores de España".

El partido más importante de la historia de los amarillos fue aquella eliminatoria de champions ante el Arsenal, Pirés jugaba aquella época en los ingleses y cree que si Riquelme hubiera marcado el penalti en la prórroga hubiera pasado el Villarreal: "Aquellos partidos ante el Villarreal fueron los más complicados del Arsenal en aquella Champions. Creo que si va a la prórroga pasa el Villarreal porque estaba mejor físicamente".

"Odegaard le veo potencial, tiene mucha calidad y me encanta su manera de llevar el balón y ver el fútbol pero hay que tener paciencia con este tipo de jugadores, tienen que jugar y disfrutar del fútbol", comenta sobre el noruego, cedido por el Real Madrid a los ingleses.

En cuanto al partido entre Chelsea y Real Madrid se hace una pregunta: "No sé si ha sido una buena opción sacar a Sergio Ramos porque no sé si estaba a punto para un partido como este" y aclara que es buena amigo de Zidane y elogia a Benzemá: "Zidane es muy amigo mío y tenemos mucho contacto. Lo que está haciendo Benzemá en el campo es impresionante y por eso lo llevaba a la Selección. Pero la Selección va muy bien es campeona del mundo y hay muy buenos delanteros. Deschamps cree que no es necesario para ganar la Eurocopa".