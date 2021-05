El Sanedrín: ¿Se ha equivocado Zidane sacando a Ramos?

LEER MÁS El Real Madrid se estrella con la solidez del Chelsea y queda fuera de la final de la Champions

El Real Madrid ha caído en semifinales de la Champions ante el Chelsea tras perder 2-0. El equipo blanco llevaba 19 partidos sin perder y sin encajar dos goles. Lo analizamos en El Sanedrín de El Transistor con Enrique Ortego, Santi Segurola y Manolo Cobo.

El debate comienza en torno a la figura de Sergio Ramos. Apunta Edu Pidal que Sergio Ramos el viernes (antes de la lesión de Zidane) ya sabía que iba a ser titular en Stamford Bridge. Ortego señala que hoy era muy mal día para hacer experimentos, no solo por la inclusión de Sergio Ramos sino porque muchos jugadores estaban fuera de posición.

"Todo lo que podía ir mal le ha ido mal al Real Madrid. No puedes arriesgarte con jugadores que no están al cien por cien y menos con tres jugadores en un mismo once", opina Santi Segurola que añade que llegado a este punto lo único que se puede decir es que "el Real Madrid hoy no ha existido, ha sido un equipo malísimo porque defensivamente no ha parado a nadie, en el centro no ha manejado y ha rematado solo dos veces".

¿Tiene que renovar el Real Madrid la columna del equipo?

Los jugadores clave del once del Real Madrid son los más veteranos del equipo lo que hace pensar que puede ser el momento de rejuvenecer la plantilla. "Creo que si el Real Madrid no se refuerza es imposible que compita el año que viene. Los jugadores importantes se han comido todos los partidos de Liga y han llegado desfondados". En cuanto a los refuerzos Cobo, Ortego y Segurola coincide en que tienen que fichar dos centrocampistas y arriba un jugador de primer nivel.