Theo Hernández: "No tuve la oportunidad de demostrar lo que soy en el Real Madrid"

Theo reconoce que este año su nivel está siendo mejor que los que demostró sus última temporadas en España. “Está es la mejor temporada que he hecho después del Alavés”. "Ni en el Real Madrid, ni en la Real Sociedad pude dar mi mejor versión".

Lamenta que “no tuve la oportunidad de demostrar lo que soy en el Real Madrid”. Cree que no triunfar en el equipo blanco se debió a varios factores. “Llegué al Madrid demasiado joven, y llegando del Atlético no es fácil. Ahora he madurado bastante y por eso estoy donde estoy”.

Sobre una posibilidad de volver en el futuro al Real Madrid, “tengo que seguir así, y luego ya se verá lo que pasa. En Milan estoy feliz y aquí me quiero quedar”. Theo dijo en su momento que quería jugar con España, pero ya no piensa igual. “He madurado. No me llamaron y me entró el calentón, pero quiero jugar con Francia”.