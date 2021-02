Robert Sánchez, el portero español que es la sensación de la Premier

Sobre sus orígenes en el fútbol nos cuenta Robert Sánchez que le viene desde muy pequeño: "Desde los cuatro años he jugado de portero, mi tío era portero y siempre he querido serlo, al final es el que puede salvar al equipo". Pasó por muchos equipos hasta que el Levante cuando tenía 15 años le ficho. Y poco tiempo después un ojeador del Brighton le vio y decidió irse para ahí.

Revelación en la premier

Ha hecho vida allí, dónde vive con su novia. Lleva una racha muy buena en la que se ha convertido una de las piezas claves de su equipo y dando puntos con paradas importantes. "Me quedo con la que hice ante el Tottenham, tuvieron solo una en el partido y la pude sacar".

"Siempre me tiró el Real Madrid por Iker Casillas, que para mí siempre fue un ídolo". Preguntado por el mejor portero del mundo, ahora mismo se decanta por dos nombres: Ter Stegen y Oblak. Sobre la opción de jugar alguna vez en la Selección, confiesa que si le llamara Luis Enrique "sería un sueño". En Inglaterra suena su nombre como opción para nacionalizarle, aunque el dice que es algo ha oído pero no sabe muy bien. Y en cuanto al jugador que más le ha impresionado no dua, "De Bruyne".