Raúl Fernández: "Tengo un amor-odio con Jerez o me va muy bien o muy mal"

Raúl Fernández llega pletórico al Gran Premio de España, en el circuito de Jerez, cuarta prueba puntuable del campeonato del mundo, tras la primera victoria conseguida en Portugal hace menos de quince días, que le ha permitido encaramarse a la segunda posición del campeonato con apenas cuatro puntos de desventaja sobre el australiano residente en España, Remy Gardner (Kalex), quien sin haber ganado todavía ninguna carrera no se ha bajado del podio, al cosechar dos segundas posiciones y un tercero.

"En Jerez o me va muy bien o me va muy mal, es un amor-odio. Jerez es un circuito especial y he pasado bastante por aquí. En Jerez o me va muy bien o me va muy mal, no tenemos un punto medio. El año pasado me fue genial y hace dos años me partí un par de huesos. Esperemos que el domingo toque la buena", cuenta el piloto de moto2.

Raúl es madrileño pero cuenta que tuvo que irse fuera para entrenar y dedicarse a esto porque en Madrid faltan "ayudas y circuitos". "Es muy difícil que salgan pilotos en Madrid, porque no hay campeonatos ni ayudas por parte de la Comunidad. Es muy difícil y tienes que irte fuera como hice yo. Al final en Valencia hay circuitos cada 30 minutos y en mi caso nunca he podido rodar en el Jarama por ejemplo", explica.