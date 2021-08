Los padres de Dani Olmo y Mikel Merino sobre Japón-España: "Tienen la suficiente calidad para demostrar en el campo que son mejores"

La selección española de fútbol se enfrentará a Japón en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en un partido decisivo ya que el ganador se asegurará la medalla y la opción de poder luchar por el oro, el gran objetivo del conjunto dirigido por Luis de la Fuente. La Rojita llega al encuentro lleno de confianza tras la gran victoria conseguida en cuartos de final ante Costa de Marfil por 5-2.

El papel de Mikel Merino y Dani Olmo en este encuentro será clave y sus padres, que también fueron futbolistas, hablaron en El Transistor sobre como afrontan sus hijos uno de los partidos más importantes en sus carreras deportivas. "Los chavales tienen la suficiente calidad para demostrar en el campo que son mejores que Japón", resalta.

Miguel Merino habló sobre los nervios que suscita este partido. “Ellos llevan la profesión por dentro y nosotros igual, te pones un poco nervioso, pero lo intentamos sobrellevar”, declaró. Por su parte, Miguel Olmo destacó la gran temporada de su hijo: “Ha sido un año espectacular donde ha ido creciendo día a día y aportando toda esa ilusión y ganas que este tipo de campeonatos despierta en cada uno de estos jugadores. Todo su entorno estamos muy orgullosos de lo que están haciendo”.

Al ser preguntados por como vivirá este partido, Merino confiesa que, lo verá con su familia, mientras que Olmo lo verá solo. "No soy una buena compañía para ver un partido de este perfil. No quiero nada que me distraiga. Prefiero analizarlos solo y prefiero que no haya ningún sonido que me distraiga del partido”, cuenta.

El padre del jugador de la Real Sociedad celebró que marcase frente a Argentina en el duelo que valió a los de Luis de la Fuente para meterse en cuartos de final como primera de grupo. “Venía de haberse quedado en la grada en el partido anterior y teníamos ganas de verlo en el campo. La mejor manera de hacerlo, además del trabajo que hace en el campo, fue metiendo un gol. Fue una explosión de alegría, toda la familia nos abrazamos. Fue un subidón enorme porque prácticamente significó asegurar la clasificación”.

Miguel Olmo habló sobre la victoria frente a Costa de Marfil, en la que su hijo marcó el gol del empate en la primera mitad. “Ese partido me hizo revivir el partido contra Italia de la Eurocopa. Me parecía muy injusto que tuviésemos que llegar a la prórroga. Después empatamos y demostramos la superioridad que tuvimos durante los 90 minutos”. Además, sobre el duelo de este martes frente a Japón, expuso que: “España es favorita y debe demostrarlo en el terreno de juego. A un solo partido y a 90 minutos puede pasar cualquier cosa y en pequeños detalles cualquier selección te puede dejar fuera”.