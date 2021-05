Pablo Andújar tras ganar a Federer: "Esto se lo enseñaré a mis hijos"

El español Pablo Andújar ha derrotado a Roger Federer, número ocho del mundo, por 6-4, 4-6 y 6-4 en el regreso a las pistas del jugador suizo en el torneo de Ginebra, que volvía tras estar más de dos meses parado por una doble operación en la rodilla derecha. Federer, de 39 años y ganador de 20 torneos del Grand Slam, jugó su último partido oficial el pasado 11 de marzo en los cuartos de final del ATP 250 de Doha, donde perdió ante el georgiano Nikoloz Basilashvili.

El partido de este martes, primero para el suizo en arcilla desde que perdió ante el español Rafael Nadal en las semifinales de Roland Garros 2019. "No quiero que se acabe este día, lo estoy disfrutando hasta las últimas horas. Es que esto intentaré que lo vean mis hijos, se lo contaré", confiesa Andújar.

"En 2014 tuve una bola de partido con Rafa en Rio de Janeiro y ha habido un momento que he pensado me va a pasar lo mismo", bromeaba Andújar añadiendo que no podía ser que su historia fuera que se había quedado a un punto de ganar a Federer y a Nadal.

"Con lo más contento que estoy es que he conseguido disfrutar del partido. Con este tipo de rivales puedes estar tenso pero hoy he disfrutado", dice un Andújar que en cuanto a su rival de hoy dice que cree "que no será el último año de Roger Federer".