Luis García Plaza: "El objetivo inicial que me marcaron era el playoff"

LEER MÁS Benzema regresa a la selección francesa para disputar la Eurocopa

El Mallorca se ha convertido en equipo de primera división antes de disputar su partido gracias a la derrota del Almería en Cartagena: "Es una forma diferente de subir. Las otras dos veces han sido en el campo, diferente pero muy bonito igualmente. He estado solo hasta que el Cartagena ha metido el 3-2. Ahí he ido a vivirlo con los jugadores porque he pensado que era muy difícil que se escapara".

"El equipo llevaba 75 puntos lo que es casi ascenso seguro, es muy merecido y nos quedan tres partidos para terminar lo más arriba posible y preparar el próximo año", reflexiona el técnico.

Valora la confianza que le dieron en el club desde un primer momento: "Cuando empecé a hablar con los directivos me dijeron que el objetivo real era estar en el playoff. Después ya dejamos el playoff como objetivo secundario. No he tenido prácticamente relación con ellos, me han dejado trabajar y quieren hacer las cosas poco a poco. Creo que es un proyecto con futuro, no tienen urgencias como otros proyectos"

Tiene claro que si aciertan con las incorporaciones serán un equipo muy peleón en primera: "Los cinco, seis, siete fichajes que hagamos tienen que ser acertados. Si acertamos, seremos un equipo competitivo y pelearemos por la permanencia seguro".

En cuanto a su rival el Almería, cree que a sus dueños les ha faltado paciencia: "Creo que cambiar a un entrenador que va tercero a tan pocas jornadas del final es extraño. El Almería tiene una plantilla increíble pero tiene jugadores jóvenes. Creo que con tranquilidad se hace mejor las cosas que teniendo cinco entrenadores en una temporada, el fútbol es ir paso a paso".