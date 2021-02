Negredo: "Oblak me ha dicho que si hubiera chutado bien me habría parado el segundo gol"

Álvaro Negredo asegura que ha visto ya "bastantes veces" sus dos goles ante el Atlético de Madrid, conjunto al que sin embargo, el Cádiz no ha sido capaz de derrotar. "Me gusta ver el partido repetido para intentar corregir lo que se hace mal e intentar seguir en la línea de lo que se hace bien", cuenta.

¿Cómo le ha dado al balón en el segundo gol Negredo? "Me da en la derecha que es mi pierna mala y le doy mordida. Le he dicho a Oblak que si llego a chutarla bien no la meto, y me ha dicho que sí, que si no llega a darle tan mal me lo habría parado", bromea Negredo. Asegura que después se ha cambiado la camiseta con Koke, a quien conoce de su barrio, desde la infancia, y también con Saúl.

¿Renovará Negredo en el Cádiz?

Sobre su renovación, asegura que todavía no está clara, porque depende entre otras cosas, de la permanencia. Y subraya que le espera "un calendario complicado". También tiene palabras para Álvaro Cervera, que considera, está dirigiendo bien la plantilla: "No somos un equipo vistoso a la hora de llevar el balón pero aprovechamos al máximo nuestras cualidades".

También ha opinado sobre la polémica arbitral del encuentro. El árbitro pitó un penalti contra el Atleti por mano de Koke y luego se retractó tras acudir al VAR: "Después de verlo tranquilamente, para mí es penalti".