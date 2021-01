Urreiztieta, subdirector de 'El Mundo': "¿Por qué va a dañar a Messi la transparencia? "

El subdirector del diario 'El Mundo' Esteban Urreiztieta asegura que la información publicada ayer por su periódico no sale a la luz ahora por un motivo en particular. "Tuvimos la información esta semana, lo preparaos y lo analizamos y lo hemos sacado en cuanto hemos podido. No hemos especulado con la información, el momento elegido no comprende a ninguna conspiración", explica, y niega así que tenga que ver con ningún tipo de juicio sucio para favorecer o perjudicar a nadie en esta campaña electoral a la presidencia del club.

Messi cobrará casi 40 millones aunque se vaya del Barça en julio

El Mundo publica en su edición del lunes nueva información del contrato del astro argentino. "Mañana revelamos claúsulas ocultas del contrato como la de lealtad que le paga el Barça a Messi que asciende a 77 millones de euros... la idea era que permaneciera hasta febrero de 2020. La mitad de esos 77 millones la cobrará Messi el 15 de julio cuando probablemente ya no milite en las filas del FC Barcelona y tiene que cobrarla sí o sí aunque ya no juegue en el Barça", nos cuenta Urreiztieta.

Sobre la demanda a El Mundo que han anunciado Messi y el Barça, asegura que "le sorprende que el mejor jugador del mundo esté tan mal asesorado". "No hay nada punible por parte de ningún medio que publique el contrato de Messi... no deja de ser surrealista que un periódico tras una investigación ardua consiga un contrato del que depende la economía de un club", subraya. Y además, se pregunta: "¿Por qué los socios no pueden conocer las cifras del contrato de Messi? ¿Por qué va a dañar a Messi la transparencia?". "El oscurantismo del jugador más importante del mundo no deja de ser una anomalía", lamenta.