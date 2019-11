Miguel Olmo, padre de Dani Olmo: "Uno no puede prever una situación más bonita para el debut de su hijo con la Selección"

JUGADOR DE LA SELECCIÓN

Miguel Olmo, el padre del jugador de la Selección Dani Olmo, asegura en El transistor sentirse muy orgulloso de su hijo después de marcar un gol su debut con la Selección, "lo viví muy emocionado", comenta. Además, confiesa que le enterneció el abrazo que le dio Morata antes de salir al campo, "es muy grande, eso me llegó cuando me lo explicaba mi hijo, tiene un valor enorme". Por otro lado, explica que ha sido uno de los días más felices de su vida porque "no ha sido fácil la trayectoria de Dani en el fútbol", ya que le acusaron de mal padre cuando dejó que se fuese a Croacia, porque pensaban que "lo mejor para su vida y futuro deportivo era tomar un camino diferente en un club que tenía proyecto para él", aunque recuerda que Dani "no quería jugar con ninguna otra camiseta que no fuera la de la Selección española".