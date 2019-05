Míchel: "Siempre he tenido muy claro que tendría complicado entrenar en el Real Madrid"

ENTREVISTA EN EL TRANSISTOR

Míchel González es el nuevo entrenador del Pumas mexicano y nos visita en El Transistor para contarnos cómo afronta este nuevo reto. Comenta que "de las primeras personas a las que llamé fue a Hugo Sánchez y se ha portado fenomenal conmigo". Aunque reconoce que "tuve ofertas por aquí y algunas que me ilusionaban mucho, pero uno tiene que pensar cómo está el mercado". Respecto a las posibilidades de entrenar en el Real Madrid afirma que "siempre he tenido claro que sería complicado". Y añade que "no tiene nada que ver con Florentino o con mi carrera, simplemente por las circunstancias". Por último habla de Ramos y su posible salida y expresa que "le diría a Ramos que se retire en el Real Madrid porque no hay otra cosa igual". Aunque reconoce que "me extraña que se quieran ir del Real Madrid Zidane, Cristiano o Ramos".