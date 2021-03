Luis de la Fuente: "Lo mejor de Pedri es su humildad y que no se le ha subido a la cabeza"

España, encuadrada en el Grupo B del europeo sub21, debuta en esta fase de grupos ante una de las selecciones anfitrionas, Eslovenia (18:00). Después, se medirá el sábado 27 a Italia (21:00) y el martes 30 a República Checa (21:00). Los dos primeros clasificados avanzarán a esa fase final que arrancará el 31 de mayo. El seleccionador sub21 Luis de la Fuente nos cuenta sus sensaciones antes del debut, un encuentro que confiesa que no han "tenido mucho tiempo para prepararlo.

Sobre esta generación cree que está preparada y pese a ser una de las más jóvenes del campeonato, aspira a todo: "Cada vez se trabaja mejor en los clubes y eso hace que los futbolistas estén mejor formados y ya desde tempranas edades los futbolistas llegan como futbolistas de élite. Tenemos jugadores del 2001 compitiendo en primera división. Pedri es un jugador diferente pero también tiene la cabeza muy bien amueblada, es humilde y no se le ha subido a la cabeza"

Sobre el gesto de Pedri, Bryan Gil y Pedro Porro que fueron a ver a los que podían haber sido sus compañeros si no les hubiera convocado Luis Enrique: "Me emociona que la gente sea agradecida y ese detalle de los jugadores de la sub21 que están en la absoluta viniendo a saludarnos y darnos suerte, me emocionó".

Y una de las polémicas es que las ventanas Fifa perjudican mucho a los equipos de segunda. La postura del seleccionador es clara: "Cada vez hay más futbolistas internacionales en segunda división; en la segunda se deberían respetar también las ventanas fifa"