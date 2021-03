Gerard Moreno: "Estoy en el mejor momento de mi vida"

El jugador del Villarreal y de la Selección, Gerard Moreno, se ha quedado en la concentración del combinado nacional tras las pruebas médicas que ha pasado a su llegada. Está en el mejor momento de su carrera deportiva y se siente preparado para ser el nueve de la selección o hacer lo que le toque para ayudar al grupo.

Sobre su lesión dice que lo que notó fue más una contractura y no una rotura y la resonancia lo ha confirmado, por tanto se ha podido quedar en la concentración a "ayudar al objetivo de la Selección en estos diez días. Este año me he lesionado dos veces y es una sensación muy desagradable". Justo cunado atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva, "me siento muy bien futbolísticamente y personalmente con mis dos hijas".

El nueve de la selección

Reconoce que sabe que tiene que hacer muy bien las cosas en el Villarreal para poder estar en la Selección con el nivel que hay en esa línea. "¿Si me siento el 9 de la selección? Me siento uno más del grupo, cuando vienes aquí todos somos importantes", dice Gerard.

"Me intento fijar mucho en todos los delanteros, es difícil elegir a uno entre Benzemá y Luis Suárez porque son muy diferentes", dice Gerard sobre sus referentes. Compartió varios meses con Kubo, del que dice "es muy joven y seguro que va a progresar. Creo que explotará". Y la pregunta de moda ¿Haaland o Mbappé? "Me quedo con Mbappé porque le he visto jugar más", responde Gerard.

El recuerdo de sus inicios

Sobre sus inicios como futbolista nos cuenta sus recuerdos: "Cuando ficho por el Villarreal es cuando veo más cerca ese sueño de se jugador profesional. El año cedido en el Mallorca me vino genial, me hice mejor futbolista. En el Espanyol crecí mucho y me sentí más jugador", en cuanto a la etapa tras ser futbolista cree que será algo relacionado con el fútbol aunque no sabe el qué.