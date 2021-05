Joaquín: "En el Betis ya me han dicho que si quiero seguir un año no habrá problema"

Joaquín se ha convertido con 461 partidos en el jugador que más partidos ha disputado en la historia del Betis al superar a José Ramón Esnaola y eso que entre Valencia, Málaga y Fiorentina estuvo nueve temporadas fuera.

"Sabíamos que hoy era un partido muy importante y ante un rival importante como el Granada. No hemos hecho muy buen partido pero con uno cero hemos ido a por el segundo y al final creo que ha sido justo", dice en cuanto a la victoria de esta noche ante el Granada.

Un Joaquín que si nada se tuerce seguirá un año más como verdiblanco: "La renovación afortunadamente va en camino. Si quiero continuar un año más no voy a tener problema, ya me lo han dicho. Me han dicho que es una pena que me vaya un año como este con los campos vacíos. Lo que quiero es que el equipo se meta en Europa y a partir de ahí estaré encantado de seguir un año más"

"Mi genética me ha dado par tirar, no he tenido lesiones importantes y eso me ha ayudado a llegar hasta aquí", reflexiona.

Y en cuanto a las polémicas de esa jornada respecto a las manos, Joaquín se suma a la corriente de los que no entienden el criterio: "No es por la acción de ayer, pero ha habido muchas jugadas y nos tienen hechos un lío. Ha habido más claras que no se han pitado penalti y otros que sí. Con el VAR hay que tener este tipo de acciones mucho más claras.