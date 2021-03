El duelo de chistes entre Joaquín y De la Morena en El Transistor

LEER MÁS Épica remontada ante el Alavés para abrir brecha en la lucha europea

Joaquín ha marcado el segundo gol del Betis en la remontada ante el Alavés un gol que como nos cuenta en El Transistor tiene una dedicatoria especial: "Se lo he dedicado a mis hijas que con esto del tiktok me piden bailes todas las noches". Explica cómo ha sido su gol: "He entrado al área con toda la intención pensando a ver si me cae y mira. El remate no sé ni como lo hago pero el balón entra por la escuadra".

Tiene claro que en lo que le toque ayudará al equipo pero quiere ser titular: "No me gusta eso de ser revulsivo, yo quiero jugar de inicio. Es verdad que ahora el equipo está bien y me toca salir de revulsivo, pero yo quiero salir desde el inicio y por eso trabajamos y nos mantenemos competitivos".

Joaquín es el cuarto goleador más veterano en la liga, si marca el año que viene será el más veterano: "La intención es jugar otro año más"

Y la semana que viene toca derbi ante el Sevilla: "Llegamos en un buen momento al derbi, creo que el mejor. La pena es que este tipo de partidos sin nuestras aficiones va a ser distinto"

Y para terminar, José Ramón de la Morena y Joaquín se enzarzan en un duelo de chistes.