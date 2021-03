Épica remontada ante el Alavés para abrir brecha en la lucha europea

El Betis comenzó dominando el partido, logrando un par de llegadas con peligro de Juanmi, titular después de haber anotado el tanto del triunfo en Cádiz. No obstante, a los once minutos, Joselu adelantó a los vitorianos gracias a un lanzamiento de falta de directa. El delantero alavesista golpeó por el centro, la barrera se abrió y la pelota se coló entre Emerson y Canales. Joel Robles no la vio.

El Alavés no tardó en dar el siguiente zarpazo. En el 23’, una jugada de Luis Rioja por banda izquierda acababa con el centro de Rubén Duarte y el certero cabezazo de Edgar Méndez, que aprovechó el resbalón de Miranda en la marca. 0-2 en poco más de veinte minutos.

Los verdiblancos quisieron reaccionar tras el doble mazazo de los babazorros, pero poco pudo inquietar al Alavés, que se sentía cómodo atrás. Un par de lanzamientos lejanos, en las botas de Guido Rodríguez y Canales, y una acción entre Aitor Ruibal y Juanmi, representaron un escaso bagaje hasta el descanso.

En la reanudación, los alavesistas pudieron sentenciar pronto el choque con un par de ocasiones desbaratadas por Joel Robles. Primero, un mano a mano que le ganó el portero getafense a Pellistri. A continuación, un centro-chut de Joselu que tuvo que sacar con apuros el meta heliopolitano.

Pero de la nada, apareció la reacción bética. Fekir, un especialista en estas lides, se fabricó un penalti, metiendo la bota en el sitio oportuno. Duarte le golpeó dentro del área y Alberola Rojas decretó la pena máxima. Borja Iglesias, que había entrado tras el descanso, no falló desde los once metros.

Restaba media hora y todo apuntaba a que el Alavés iba a sufrir. De hecho, muy pronto, un error de entendimiento entre Ximo Navarro y Laguardia lo aprovechó Juanmi para plantarse en el área, aunque el malagueño tardó en dar el pase y Joaquín se encontró con la respuesta de Pacheco.

Pero el portuense tenía más dinamita. A falta de diez minutos, un córner botado por Canales, lo cabeceó el capitán verdiblanco en el punto de penalti, cual delantero rematador. Se adelantó a Duarte y la puso inalcanzable para Pacheco. Un nuevo capítulo escrito por la leyenda verdiblanca.

El terreno estaba sembrado para cuajar la remontada. Y llegó en el 88. Entre Borja Iglesias y Emerson se fabricaron el tercero. El compostelano, que sigue en racha, arrancó la jugada, abrió para el brasileño, que vio la continuación de la jugada del ‘Panda’, que cabeceó a la red.

El Betis llega al derbi en el mejor momento de la temporada y se coloca con cinco puntos de distancia sobre el Villarreal, séptimo clasificado.