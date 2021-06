Javier Tebas: “Es un chiste que Florentino Pérez quiera hacer una liga de equipos por su número de seguidores en redes sociales”

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, censura durante una entrevista con José Ramón de la Morena en El Transistor la intención de crear una Superliga Europea promovida por Florentino Pérez, ya que considera que "lo que se pretendía hacer era algo gravísimo" y recalca que "están creando un relato sobre la Superliga que no se corresponde con la realidad". Además, Javier Tebas apoya que la UEFA sanciones a aquellos clubes españoles que hayan cometido irregularidades.

Tebas explica que algunos equipos se han sentido engañados con el proyecto de Superliga, porque les decían que otros equipos habían firmado o iban a firman en los próximos días y recuerda que al Atlético de Madrid le dijeron que si no firmaba él, entraría el Sevilla.

Según explica Tebas, él y el Florentino Pérez tiene un concepto del fútbol antagónico, ya que él no es partidario de hacer competiciones cerradas y de estar en ellas dependiendo de los seguidores que tengas en redes sociales, algo que califica "de chiste". Y aclara que Florentino Pérez no puede decir que los tribunales le han dado la razón hasta que "no llegue una notificación oficial".

"El proyecto de Superliga lo tiene Florentino desde hace 20 años"

Asimismo, el presidente de LaLiga también reconoce que "el proyecto de Superliga no es un proyecto de ahora, es un proyecto que tiene Florentino desde hace 20 años". De esta menera, Tebas defiende "las ligas nacionales y el ecosistema económico de competiciones que ha habido en Europa".

"Yo no estoy enfrentado al Barcelona, estoy defendiendo al resto"

En cuanto a la posición del Real Madrid y del FC Barcelona, Tebas explica que "son locomotoras" para LaLiga, pero que los demás equipos también suponen ingresos, "son necesarios todos, aquí parece olvidarse" y declara que no es que esté enfrentado a estos grandes equipos, sino que está "defendiendo al resto". También confiesa que lo que le "duele es que se hable de una Superliga que puede cargarse el fútbol español y europeo".

Pedirán una indemnización de 25 millones a la Federación

Por otro lado, el presidente de LaLiga analiza la resolución de la Audiencia Provincial sobre la decisión de que haya partidos los viernes y los lunes y confirma que pedirán aproximadamente una indemnización de unos 25 millones de euros a la Federación de Rubiales por lo que han perdido al no haber podido hacer durante meses los partidos los viernes.

Vuelta del público a los estadios

En cuanto al anuncio del Gobierno de que la siguiente temporada devolverá a las Comunidades Autónomas la competencia sobre la asistencia del público a los estadios de fútbol, Tebas se muestra optimista y cree que con el avance de la vacunación, aproximadamente podrán acudir un 70% de los espectadores, que iría subiendo progresivamente. Esto supondría un "90% de los abonados habituales".

Eurocopa

Sobre los partidos de la Eurocopa, Javier Tebas comenta que no está viendo todos, pero que le desea lo mejor a Luis Enrique porque "se merece un éxito deportivo" después de las duras circunstancias personales que ha vivido recientemente con la pérdida de su hija de 9 años.

Relación con el Gobierno

Por otro lado, Javier Tebas se pronuncia sobre su relación con el Gobierno de España tras confesar que votaba a Vox. Según apunta, con Pedro Sánchez nunca ha hablado, pero sí se ha reunido con Irene Montero e Ione Belarra recientemente, "me trataron sin sectarismos, con profesionalismo", dice. Al igual que le ocurre con el Ministro de Cultura y Deporte y el secretario de Estado.