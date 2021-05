Javier Tebas: “A Florentino Pérez nunca se le ganan los pulsos"

Claro y contundente. Así se ha mostrado hoy el presidente de la Liga, Javier Tebas. El primer dardo ha tenido un destinatario directo, el presidente del Real Madrid: “A Florentino Pérez nunca se le ganan los pulsos, parece mentira que lo conozcáis. Esto no es un pulso contra Florentino Pérez, no es un tema personal, es que ellos buscan un modelo de fútbol diferente” ha asegurado Javier Tebas en los Desayunos de Europa Press.

Tras conocerse que la Federación Italiana podría sancionar a la Juventus si sigue inscrita en la Superliga, Tebas ha dejado claro que “son las federaciones las que pertenecen a UEFA, no nosotros. La Liga no tiene capacidad para sancionar a nadie sin competir. Lo que si tendremos que valorar es si esos clubes han sido leales, ya que estaban trabajando en otra competición mientras conocían nuestros informes de derechos audiovisuales”.

Y es que la cruzada de Javier Tebas contra la Superliga es clara y evidente: “Hay un ecosistema que funciona, ya vale de crear nuevas competiciones. Las cinco grandes ligas, en derechos audiovisuales, generamos cada temporada cuatro veces más que la Champions” ha asegurado el presidente de la Liga antes de afirmar que “detrás de todo esto está Gianni Infantino (presidente de FIFA)”.

Polémica arbitral

Tras la última jornada de Liga, la polémica ha llegado al mundo del fútbol con las dudas sobre las manos que son penalti, un cambio de criterio que también tiene en ascuas al presidente de la Liga: “Si me preguntas si lo de Militao fue mano, como aficionado, te tengo que decir que no lo sé. Y como presidente de la Liga, también, no lo sé” ha asegurado Tebas.

El regreso del público a los estadios

A falta de sólo tres jornadas para el final de la Liga, la vuelta de los aficionados a los campos sigue en el aire, aunque Javier Tebas es optimista: “Que el público pueda volver a los estadios, aunque sea poco y para un partido, ya es mucho. El valor que eso tiene es muy importante, son barreras que vamos superando. Creo que si se actúa de manera coherente, debería haber público antes de que acabe la temporada”.